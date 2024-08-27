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媒體議價最新進度曝光 黃彥男：近期政院召開共榮會議

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數位發展部長黃彥男。記者黃義書／攝影
數位發展部長黃彥男。記者黃義書／攝影

數發部長黃彥男27日指出，對於媒體議價進度自己也相當關心，預計近期也會再跟政院進行跨部會小組會議，討論共榮方案，不過該議題涉及很多部會，因此還是需要由大家一起協作。

媒體議價進度遲遲沒有進展，黃彥男今日舉拜上任100日媒體茶敘，會中也針對媒體議價進度說明，黃彥男說，有關媒體議價進度也有接獲業者與學者的關心，過去確實也有針對媒體議價開過不少次會議，自己上任後也有關心此議題。

黃彥男表示，不過此議題涉及各部會，據他自己的了解，已有跟行政院討論要開共榮會議，預計近期就會啟動跨部會會議。

此外，針對抖音是否要禁止，黃彥男也說，目前我國對於抖音的處置是對標美國的方式，畢竟我國是民主法治國家，在自由市場機制中並無法說下架就下架，未來美國對於抖音的作法我方也會跟進。

數發部次長林宜敬則表示，打詐專法立法院已於7月16日三讀通過，7月31日經總統公布施行，目前也已經積極與抖音協商，要求抖音在台灣設置法定代理人，順利的話預計今年底就會有，因此未來抖音在台灣如果有需要行政處分時，就能透過此法定代理人處理。

抖音 立法院 美國

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