國發會：2028年募資倍增至1500億元、新創家數破萬

國發會副主委詹方冠參加台灣創投年會以「打造新創雨林生態系」為題進行演講時表示，國發會訂下目標，在2028年目標募資要倍增到1500億元，新創家數則要破萬，創造至少2萬的就業機會。

但近年來新創家數增加速度緩慢，因此詹方冠表示，會加強擴大標的，包括促進學研創業、傳統企業再生、推升主力產業、競逐國際菁英等方面，且會積極與國際市場接軌。

詹方冠透露，國發會會在美國矽谷與東京設立實體的新創基地，日本將在9月開幕、矽谷則會在明年1月，而東南亞也在規劃中。

此外，詹方冠也說，政府會持續活絡投資，除了成立百億元規模的新創投資基金，與數發部共同投資AI產業外，也要引導保險業資金到創投事業，為新創事業提供更多銀彈。

目前政府積極在吸引國際人才方面努力，詹方冠表示，現在面臨的是國際性的競爭，包括日本、南韓、東南亞國家都在積極攬才，因此台灣的條件上必須要超越，否則沒有誘因。

詹方冠也說，國發會現在正在著手就相關法規做大規模修正，並將條件放寬，只要專業、所得上達到一定標準，最快一年就能拿到居留權，還可以攜帶家屬，這是給頂尖人才的待遇。

產業政策上，包含半導體等護國產業，會繼續強化領導地位，而總統賴清德也很強調「均衡」，因此會盡力做到百業共榮，新創更會是重要支柱。