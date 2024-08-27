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降息時機到 非投資級債後市看俏

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

聯準會（Fed）紀要及聯準會主席鮑爾於傑克森洞（Jackson Hole）談話後大幅激勵降息預期，美元指數上周五（23日）收盤創下今年新低，10年期及2年期美債殖利率則雙雙跌破4%，股債齊揚。法人表示，降息時機已到，相關非投資級債後市表現看俏，可趁降息前積極布局。

根據Bloomberg統計，今年以來至23日資料顯示，ICE科技非投等債、ICE美國非投等債、ICE全球非投等債、ICE全球投等債指數分別上漲7.5%、6.1%、6.8%、2.4%，科技債指數今年以來表現持續勝出。可見到降息預期激勵了科技相關股債市表現。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊指出，Fed主席鮑爾上周於全球央行年會上提及「降息時機已經到來」，等同發出升息以來最強烈降息訊號，美股預期寬鬆周期即將啟動，四大指數由費半引領同步大漲。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊指出，美國亞特蘭大聯儲經濟成長率即時預估（GDPNow）模型對第3季實際GDP成長率初估為2.9%，經濟成長預估模型未見美國衰退。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民也表示，降息利多將持續反映於債券市場，即使信用債利差已來到歷史低位，然而美國公債殖利率的下滑亦將推動部分利差收斂的空間，美國非投資級債持續往6字頭靠近，且回顧過去歷史在聯準會降息前進場，短中期仍皆為正報酬，因此建議可以趁降息之前掌握債券長期較佳的投資時機。

美國公債 降息

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