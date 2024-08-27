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8月消費者信心指數連四升 下半年面臨「二大風險」

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

中央大學台灣經濟研究中心27日發布8月消費者信心指數（CCI），總指數較7月上升2.39點，來到77.75點，總指數創2020年4月以來，四年五個月新高，整體消費信心已回到疫情前水準。

8月CCI不僅總指數出現少見的連四升，且民眾對未來半年的物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣等三分項指標，全面同步連四升。

其中，五項分項指標上升最多是「未來半年物價水準」，8月調查為42.88點，較7月調查結果上升4.47點，為三年五個月以來新高，似乎已擺脫颱風影響。中大台經中心執行長、中央大學經濟系教授吳大任表示，由於近期股市、房市熱絡，民眾財富累積，使得民眾對物價較不悲觀。不過，該分項指標仍低於50，還需密切觀察。

至於下降最多的則是「未來半年購買耐久性財貨」，8月調查為109.33點，較7月調查結果下降2.34點，且跌破110點。此外，「購買房地產時機」指標部分，8月調查結果為106.33點，與7月的調查結果相較下降0.67點，研判和房市限貸令和房價居高不下有關。

談及當前經濟情勢，吳大任示警，下半年我們面對的經濟挑戰還滿大，主要有二大風險需密切關注。一是「美國經濟可能走弱」，但目前我國對美國出口的占比已拉高超過28%，一旦美國經濟發生變化，對我國出口的衝擊不容小覷，所謂「水能載舟，亦能覆舟」。

第二個風險則是「AI熱度可能退燒」，一旦發生，屆時8月股災就有可能重演。吳大任指出，許多科技公司都在買AI晶片，但技術剛出來，成本一定非常高，這些企業用戶有點陷入惡性競爭，這就很像2000年的網路泡沬，廠商看好未來網路發展，當時設備售價高，但前期需求沒有那麼大，廠商無法有足夠的營收，最終只能一一倒閉。如今也看到AI相同進程。

吳大任提醒，「美國經濟可能走弱」、「AI熱度可能退燒」這二大風險，都會衝擊我國出口。因此，今年下半年景氣燈號要繼續維持紅燈，比較難。雖然過去幾個月我國出口已連九紅，年增部分都有成長，但在月的部分，有時月增有時月減，但下半年則有可能年增、月增情形，都可能轉負。

2024年8月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為2024年8月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3158位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。

美國經濟

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