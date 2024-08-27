數發部扶植AI新創 百億國發基金投資計畫出爐

數發部長黃彥男27日指出，在AI浪潮之下，我國必須要把握此機會，數發部日前已向國發會爭取百億國發基金扶植我國AI產業，目前規劃分為10年，投資國內AI新創及數位經濟相關產業，利用國發基金搭配投資人共同投入，預計最快在明年初上路。

黃彥男今日舉辦上任100天媒體茶敘，會中他表示，上任之初即規劃數位發展三支箭，目前「推動打詐工作」、「強化數位韌性」及「發展數位經濟」已有初步成果，包括「打詐專法」通過施行進行源頭管理、推動建置「打詐通報查詢網」、提供全臺涵蓋服務的非同步軌道衛星緊急應變網路、「資通安全管理法」修正草案已獲政院通過送立院審議，以及成功爭取通過百億加強投資AI新創實施方案等。

黃彥男說，由數產署所規劃的「加強投資AI新創實施方案」已於8月9日獲得行政院國家發展基金管理會會議同意通過，匡列100億元額度，辦理年限為10年，前七年投資期，後三年處分期）。

黃彥男說明，數發部正啟動方案推動投資前置作業，包括商討細部作業規定與信託管理委託採購事宜，力求於今年內完成相關行政程序，並期盼於2025年可正式受理投資案件的申請。透過整合國內現有產業鏈，吸引外商來台投資數位創新產業，力拼數位經濟成為新一代護國神盾，帶領台灣走向下一波AI經濟轉型。