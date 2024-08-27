AI浪潮來襲 數發部：建構可信賴的科技與網路人權

數發部與自由線上聯盟（Freedom Online Coalition, FOC）聯合舉辦「促進人工智慧與新興科技時代下之信賴關係」座談會，我國各方專家代表與自由線上聯盟進行深入對話，數發部民主網絡司長莊盈志指出，面對人工智慧時代，信任是決定人工智慧技術能有效且安全被使用的關鍵，唯有信任才能建構並提供給下一代安全、公平且包容的數位時代。

數發部指出，此次會議邀請國家資通安全研究院主任林志堯、科技、民主與社會研究中心（DSET）賴又豪海外研究員、台灣人工智慧學校基金會侯宜秀秘書長及自由之家（Freedom House）台灣辦公室負責人Kevin Slaten等國內外政府、非營利組織與學者專家，共同探討人工智慧時代的人權與AI治理議題。

莊盈志致詞時表示，AI與新興科技正飛快融入日常生活、工作以及社會各面向，技術的應用除帶來無限機會與可能，也讓各界面臨許多挑戰。面對人工智慧時代，信任是決定人工智慧技術能有效且安全被使用的關鍵，唯有信任才能建構並提供給下一代安全、公平且包容的數位時代。

2024年由荷蘭擔任自由線上聯盟主席國，荷蘭代表Luca Kuiper說明，推動網際網路及人工智慧領域中的人權保障和治理方法是FOC本年的優先工作，並表示歐盟率先推出人工智慧法案，可做為其他國家的借鏡，同時間，荷蘭政府正致力發展可信賴的AI，期待可以透過新興科技的幫助來改善數位社會所面臨的諸多挑戰。

數發部表示，自由線上聯盟係由美國及荷蘭等國於2011年共同於荷蘭海牙倡議成立，關注多方利害關係人的網路治理模式、人工智慧治理規範、打擊網路與線上人權侵害，以及增進數位包容性，致力於捍衛線上人權與自由民主價值。台灣已於2023年成為FOC一員，未來將持續參與自由線上聯盟運作，有助於我國數位管理規範更具法制化及接軌國際，與全球民主國家肩並肩，共同推動「全球民主供應鏈」。