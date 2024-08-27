中火二期環評 30日攻防

台電規劃以台中電廠燃煤1、2號機組用地與其餘空地，新設四部燃氣複循環機組（即中火二期），總裝置容量550萬瓩，預計2031年起陸續商轉，本周五（30日）將啟動環評初審，再度點燃中央、地方的供電戰火。

中火二期規劃設置總容量約550萬瓩的高效率燃氣複循環機組，取代廠內既有燃煤機組，預計完工後，可就近供應中部科技產業升級的電力需求，首部機組預計2031年商轉。

中火二期受到關注，先前台電在地方召開說明會時，台中市長盧秀燕就曾表示，中火已是全國最大電廠，不管燃煤或燃氣都是火力發電，要再新增機組「稍微多了點」，國家電力不夠「不能只押在台中」。

先前中央、地方也因為中火一期在環評中交火，台中、彰化、南投等中部縣市副縣長都親自出席環評大會坐鎮，在當時經濟部承諾兩部舊燃煤機組全年啟動時間不超過240小時後，才順利通過環評，預料中火二期也將再掀環評戰火。

台電在環境影響說明書指出，預計運用中火廠內原燃煤1、2號機組用地、以及部分露天煤場用地及廠內空地，規劃設置四部燃氣複循環機組，加計抽水機房等用地後，面積約34.3公頃。

新設四部燃氣機組後，中火的燃煤5號至10號機組（共六部）將依序轉為緊急備用電力設施。

立法院2021年時通過「中火以氣換煤」、國發會2022年公布「台灣2050淨零排放路徑及策略」時，都規劃中火將燃煤機組轉為緊急備用，改以燃氣機組上線。