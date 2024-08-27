風電選商研議撤除國產化 業界：攜手國際...優勢互補

經濟日報／ 記者林政鋒朱曼寧／高雄、台北報導

離岸風電國產化政策可能不再是鐵板一塊，業內人士說，雖還沒有看到具體政策，但若真能擺脫國產化，與國外有經驗的國家如南韓等合作，雙方優勢互補，再到台灣進行大組合，就能加速進程，反而能帶旺產業鏈。

中鋼（2002）旗下興達海基為例，為「離岸風電百分百國產化」已經耗盡二個資本額，約60億元幾乎全部虧損，卻仍未見成果。因此未來需要改變商業模式，才能振衰起敝。不過專業人士也指出，新的商業模式需要長時間談判，才能獲得成效。

此外，隨著離岸風電繼續往外海推進，第三期的風場水深可能達50公尺以上，將採用浮式風電平台，如此一來對興達海基又是考驗。因為興達港太小，容不下浮式風電平台，前景困難重重。

至於對相關供應鏈影響，重電業者指出，目前在手訂單以強韌電網訂單居多，且全球淨零排放讓綠能產業興起，未來又有AI資料中心對重電設備需求，長期而言影響不大。

中鋼 離岸風電

延伸閱讀

離岸風電國產化 郭智輝：9月將赴歐盟諮商

歐盟因離岸風電國產化狀告WTO 經濟部9月將組團赴歐諮商

彰濱海龍風電二氧化碳外洩意外釀4命危 24歲工人醒了

海龍風電降壓站工安意外17人傷 海龍說話了

相關新聞

風電選商 經部擬撤除國產化

歐盟認為台灣離岸風電國產化政策違反ＷＴＯ（世貿組織）規定，七月底依ＷＴＯ規定要求進行爭端解決諮商，首次諮商在九月中旬進行...

歐盟狀告WTO 經濟部：風電選商研議撤除國產化

歐盟認為台灣離岸風電國產化政策違反WTO規定，7月底正式依WTO規定要求進行爭端解決諮商。經濟部表態，離岸風電國產化將朝...

風電選商研議撤除國產化 打開市場陸零件恐傾銷

我國與歐盟就風電國產化議題，預訂9月中旬首度諮商，據了解，我方將向歐盟說明，台灣基於能源安全、有必要建立風機維修能量；此...

風電選商研議撤除國產化 業界：攜手國際...優勢互補

離岸風電國產化政策可能不再是鐵板一塊，業內人士說，雖還沒有看到具體政策，但若真能擺脫國產化，與國外有經驗的國家如南韓等合...

中火二期環評 30日攻防

台電規劃以台中電廠燃煤1、2號機組用地與其餘空地，新設四部燃氣複循環機組（即中火二期），總裝置容量550萬瓩，預計203...

卓揆挺生技 四面向進擊

行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）昨（26）日登場，行政院長卓榮泰表示，將積極發展以AI或數據驅動的智慧醫療，也要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。