風電選商研議撤除國產化 業界：攜手國際...優勢互補

離岸風電國產化政策可能不再是鐵板一塊，業內人士說，雖還沒有看到具體政策，但若真能擺脫國產化，與國外有經驗的國家如南韓等合作，雙方優勢互補，再到台灣進行大組合，就能加速進程，反而能帶旺產業鏈。

以中鋼（2002）旗下興達海基為例，為「離岸風電百分百國產化」已經耗盡二個資本額，約60億元幾乎全部虧損，卻仍未見成果。因此未來需要改變商業模式，才能振衰起敝。不過專業人士也指出，新的商業模式需要長時間談判，才能獲得成效。

此外，隨著離岸風電繼續往外海推進，第三期的風場水深可能達50公尺以上，將採用浮式風電平台，如此一來對興達海基又是考驗。因為興達港太小，容不下浮式風電平台，前景困難重重。

至於對相關供應鏈影響，重電業者指出，目前在手訂單以強韌電網訂單居多，且全球淨零排放讓綠能產業興起，未來又有AI資料中心對重電設備需求，長期而言影響不大。