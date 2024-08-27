風電選商研議撤除國產化 打開市場陸零件恐傾銷

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

我國與歐盟就風電國產化議題，預訂9月中旬首度諮商，據了解，我方將向歐盟說明，台灣基於能源安全、有必要建立風機維修能量；此外，若完全開放市場，讓中國大陸低價零組件傾銷，對歐商在台建立供應鏈未必有利。

由於歐盟面臨中國大陸離岸風機削價競爭，相關人士透露，歐盟開發商或是供應鏈，既是放眼亞太市場，也會希望零組件供應商有更多選擇，台灣過去幾年培養了一些本土化廠商能量，可提供歐盟選擇。

我方除已先表態國產化將朝開放方向研議外，我方也將向歐盟說明，台灣之所以要風電國產化，主要是為了風機運轉長達20年所需要的運維。

知情人士說，台灣大力發展離岸風機，風機要轉才有電，在20年營運期間要更換零件，若還要從歐洲買進零件更換，不僅大費周章，時程拉太長，影響我國能源安全，因此台灣需要具備部分國產化量能與基礎。

官員表示，政府是希望藉由能源轉型政策，台廠建立供應鏈產能，不只是台灣受惠，還有歐盟開發商、以及在台建立供應鏈的歐商，除了歐盟既有供應鏈外，台灣廠商也可以是選項。

歐盟

延伸閱讀

控以色列屠殺記者 60家媒體與人權團體籲歐盟制裁

離岸風電國產化 郭智輝：9月將赴歐盟諮商

歐盟因離岸風電國產化狀告WTO 經濟部9月將組團赴歐諮商

電動車買氣不如預期 車商該如何面對嚴格排放標準?

相關新聞

風電選商 經部擬撤除國產化

歐盟認為台灣離岸風電國產化政策違反ＷＴＯ（世貿組織）規定，七月底依ＷＴＯ規定要求進行爭端解決諮商，首次諮商在九月中旬進行...

歐盟狀告WTO 經濟部：風電選商研議撤除國產化

歐盟認為台灣離岸風電國產化政策違反WTO規定，7月底正式依WTO規定要求進行爭端解決諮商。經濟部表態，離岸風電國產化將朝...

風電選商研議撤除國產化 打開市場陸零件恐傾銷

我國與歐盟就風電國產化議題，預訂9月中旬首度諮商，據了解，我方將向歐盟說明，台灣基於能源安全、有必要建立風機維修能量；此...

風電選商研議撤除國產化 業界：攜手國際...優勢互補

離岸風電國產化政策可能不再是鐵板一塊，業內人士說，雖還沒有看到具體政策，但若真能擺脫國產化，與國外有經驗的國家如南韓等合...

中火二期環評 30日攻防

台電規劃以台中電廠燃煤1、2號機組用地與其餘空地，新設四部燃氣複循環機組（即中火二期），總裝置容量550萬瓩，預計203...

卓揆挺生技 四面向進擊

行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）昨（26）日登場，行政院長卓榮泰表示，將積極發展以AI或數據驅動的智慧醫療，也要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。