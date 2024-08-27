風電選商研議撤除國產化 打開市場陸零件恐傾銷
我國與歐盟就風電國產化議題，預訂9月中旬首度諮商，據了解，我方將向歐盟說明，台灣基於能源安全、有必要建立風機維修能量；此外，若完全開放市場，讓中國大陸低價零組件傾銷，對歐商在台建立供應鏈未必有利。
由於歐盟面臨中國大陸離岸風機削價競爭，相關人士透露，歐盟開發商或是供應鏈，既是放眼亞太市場，也會希望零組件供應商有更多選擇，台灣過去幾年培養了一些本土化廠商能量，可提供歐盟選擇。
我方除已先表態國產化將朝開放方向研議外，我方也將向歐盟說明，台灣之所以要風電國產化，主要是為了風機運轉長達20年所需要的運維。
知情人士說，台灣大力發展離岸風機，風機要轉才有電，在20年營運期間要更換零件，若還要從歐洲買進零件更換，不僅大費周章，時程拉太長，影響我國能源安全，因此台灣需要具備部分國產化量能與基礎。
官員表示，政府是希望藉由能源轉型政策，台廠建立供應鏈產能，不只是台灣受惠，還有歐盟開發商、以及在台建立供應鏈的歐商，除了歐盟既有供應鏈外，台灣廠商也可以是選項。
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