歐盟狀告WTO 經濟部：風電選商研議撤除國產化

歐盟認為台灣離岸風電國產化政策違反WTO規定，7月底正式依WTO規定要求進行爭端解決諮商。經濟部表態，離岸風電國產化將朝開放方向研議。據了解，區塊開發3-3期選商，撤除國產化已列為選項之一。

經濟部長郭智輝昨（26）日出席活動受訪時表示，經濟部9月將組團赴歐盟諮商，與歐盟溝通國內外廠商都可接受的方案，共同為台灣綠電努力，他並表示，離岸風電國產化朝開放方向研議。外界解讀，經濟部此舉是在諮商前，率先表態對國產化議題持開放討論態度。

據悉，離岸風電國產化確實將愈來愈開放、愈彈性。知情人士透露，預計2025年選商的區塊開發3-3期，撤除國產化將是選項之一，換言之，不排除由市場決定。但未來風電國產化走向，最後須視諮商結果而定。

離岸風電區塊開發國產化逐步鬆綁

目前執行中的區塊開發3-1期，因面臨疫後興建成本高漲，以及購售電契約（CPPA）洽談等困難，經濟部已採取措施，通案展延履約期程一年。

此外，在區塊開發行政契約中，早已明定不可抗力、不可歸責態樣，其中包括船舶價格不合理、產業關聯之採購總成本遠高於國際採購總成本，以及供應商無法供應在地生產數量等。惟須由業者依個案情形所檢附的其他不可抗力或不可歸責事由，由能源署經查核個案認定。這些措施都是為開發商執行國產化政策時，給予彈性。

在3-2選商中，經濟部除開放由開發商自選國產化項目外，並於行政契約新增「有條件給予併網一年彈性」機制，亦即有條件展延。並納入國內外施工船舶量能不足可作為不可抗力或不可歸責事由。

「離岸風電國產化只會更彈性，不會緊縮」一位知情人士表示，2019年台灣推動離岸風電時，當時是「買方市場」，台灣有很好風場，吸引大批外國投資者，因此經部藉機推動國產化；現在世界各國爭搶發展離岸風電，逐漸轉為「賣方市場」，「時空背景已不同」，國產化鬆綁、甚至撤除，這是可以討論的。

另外3-2期因已決標，不會因歐盟請求國產化諮商而廢標。官員表示，我國在訂定風電國產化政策時，已跟投標廠商充分溝通，程序公開透明，所有參與風電投標的廠商都一清二楚，且也有歐盟廠商得標，顯示選商過程無不公平或歧視待遇。



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