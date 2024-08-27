卓揆挺生技 四面向進擊

行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）昨（26）日登場，行政院長卓榮泰表示，將積極發展以AI或數據驅動的智慧醫療，也要透過政策、法規、資金及人才培育，為台灣生技產業揮出全壘打。

健保署長石崇良表示，衛福部研議將數位醫療納入健保暫時性支付，去年已有一項手術相關AI軟體獲得加成給付，今年將繼續試行三項數位軟體是否給予健保暫時性支付，但目前仍在評估中，希望今年底之前能正式拍板。

卓榮泰表示，近年稅收持續增加，讓政府更有能力透過預算合理分配，發展經濟、照顧人民。其中在「科技發展計畫」方面，明年中央政府總預算將編列1,466億元，較今年成長14.9%。

卓榮泰指出，BTC會議今年已邁入第19屆，台灣除高科技、半導體與AI外，生技產業在國際間也享有盛名。政府推動「再生醫療法」及「再生醫療製劑條例」立法，引領先進治療技術，促進國家生醫產業持續發展。

石崇良昨日於BTC會議以「健康深耕 推動全人健康照護」為題發表演說。他表示，去年BTC會議曾提出多項法規調適建議，其中最大突破進展是通過「再生醫療雙法」，其餘包括健康資料專法立法、完善人體生物資料庫基盤及通訊診療再鬆綁等，都是今年再接再厲項目。

他表示，衛福部規劃成立行政法人國家醫療科技評估中心，擬具「國家醫療科技評估中心設置條例草案」，目前這項草案正報請行政院審查，目標立法院下會期通過。另外針對健保總額預算外，成立癌症新藥基金，預計明年就會開始實施。