遊覽車司機不滿自費加裝刷卡機 交通部比照GPS補助上限

有關明年6月起遊覽車須強制裝設刷卡機等設備，近百名遊覽車司機不滿要自費裝設，要求除非將遊覽車納入大眾運輸及全額補助經費，否則應取消這項規定。交通部公路局表示，修法是因目前遊覽車GPS設備可以提供車輛資訊，但無法得知駕駛人資訊，主要是想透過修法讓業者及監理機關進一步了解駕駛人勤務及駕駛時間，避免駕駛人疲勞駕駛情形。

交通部於2024年7月19日預告汽車運輸業管理規則第19條之4修正加裝駕駛識別設備草案，草案中提到明年6月1日起，遊覽車客運業車輛應增加裝置具有駕駛識別功能設備，並應維持正常運作及提供駕駛人資訊介接至公路主管機關指定資訊平台。此修法內容引起遊覽車司機不滿，進而到交通部陳抗。

公路局說明，像去年太平山遊覽車翻覆事故，疑似因駕駛人山區道路經驗不足而操作不當的案例，未來修法後運用駕駛資訊便可以先了解駕駛人經歷，如駕車行駛里程、行駛地區、路段等資料，並針對經驗不足的駕駛人強化訓練，更能提升行車安全。

此外，為協助遊覽車裝設相關駕駛識別設備，公路局說明， 2017年交通部規定遊覽車裝設GPS設備時，有配套提供業者補助，本次裝設駕駛識別設備也將比照辦理，公路局已規劃提供業者設備金額49%之補助，因此裝置設備費用並非由業者全額負擔，至於有關資訊傳輸管理費用部分，目前遊覽車GPS資訊原本已有資料傳輸作業及費用，新增駕駛資訊透過既有資料傳輸方式，只需增加之身分識別數據略加金額，不須另外再增加一筆管理費。

公路局表示，目前裝設駕駛識別設備規定仍在草案預告期間，未來將持續蒐集意見，待預告期滿再綜合各方意見，並與遊覽車公、工、協會開會討論。

公路局指出，GPS及駕駛識別規範在國外已有實施案例，例如歐盟已規定大客車須裝設具有GPS功能的行車紀錄器，德國遊覽車進一步規定須安裝身分識別系統，記錄駕駛時間、行車動線等供政府部門稽查，如果超出法令規範，車輛將自動熄火無法啟動，可見GPS及駕駛識別已是運輸管理趨勢。

最後，公路局強調，透過駕駛資訊管理機制了解駕駛人勤務及駕駛時間，避免不合理行程規劃，更能保障駕駛權益及維護旅運安全，為更臻提升國內遊覽車行車安全及完善業者營運環境，公路局期盼持續結合各界力量共同努力，提升遊覽車營運安全。