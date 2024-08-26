經發會顧問會議9月3日登場 卓揆召開會前會凝聚共識

行政院長卓榮泰擔任召集人所召開的經濟發展委員會，已在7月召開首場會議，緊接而來的就是9月3日將登場的首場經濟顧問會議，據了解，顧問籌備會議已於日前召開，上周由卓榮泰於官邸邀請三組的召集人及共同召集人，了解會議進度及交流建言，其中顧問團更是提出「產業生態圈」的概念。

與會人士指出，為落實經發會「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」三大政策目標，行政院已遴聘專家學者近60人擔任經濟顧問，首次經濟顧問會議訂於9月3日舉行，三大分組召集人將偕同共同召集人和顧問，就各議題進行分組討論後提出結論報告。卓榮泰曾表示9月底將召開委員會議，目前相關工作都已在安排進行，行政院將持續透過經濟發展委員會凝聚各方建言，推動經濟轉型，提升國家競爭力，隨著委員會的工作逐步展開，若進展順利，10月底將再舉行一場委員會議。

與會人士表示，在「均衡台灣」方面，顧問團提出「產業生態圈」的概念，未來的產業園區除了地區均衡發展之外，也應持續朝向淨零、智慧化。在研發方面，未來可以分產業別，集合工研院等產官學研力量促進產業升級。

與會人士說，會中有針對留用人才提出相關建議，指出目前的產業應該往高附加價值的方向提升，下一步也要打造國際人才進來後的社交、生活環境，人才更有機會選擇留下來在台灣生活。也有顧問提出，已經準備退場的學校，或許可以考慮交由企業做為培育相關人才的育才基地。

與會人士表示，卓榮泰仍強調「包容成長」，中小微企業是台灣經濟的基礎，不管是科技上的升級，還是政策上的協助，都期盼讓傳統產業在各方面都有所提升。在現今經濟發展的基礎上，讓全民共享經濟成長的果實，將台灣打造成為創新驅動、普惠大眾的文明國家。