財委會赴日考察盼助台資銀行打亞洲盃 業者提4建言

為促進台日金融交流，立法院財政委員會召委、民進黨立委郭國文今天起率隊赴東京考察，考察中信銀子行東京之星銀行，台資銀行並提出修改不動產放款規範等4建言。郭國文說，希望金管會能以協助台資銀行打亞洲盃、世界盃為目標，調整監理與發展思維。

立法院財政委員會26日至28日赴日考察。郭國文辦公室指出，該訪問團由郭國文率隊，包括金管會副主委邱淑貞、銀行局長莊琇媛，以及國庫署長陳柏誠、證期局主秘尚光琪、證交所副總經理杜惠娟與櫃買中心主秘林婉蓉，立委部分則有李坤城、鍾佳濱、謝衣鳯與王美惠一同參與，全團共19人。

郭國文辦公室今天傍晚發布新聞稿指出，立法院財政委員會今天考察中信銀子行東京之星，並舉辦銀行經理人座談會，邀請在東京設置子、分行的8家公股與民營銀行參與。

近日國內打得正熱的「金金併」議題，有意併購新光的中信、台新以及主管機關、銀行局長莊琇媛皆在場，引發討論。郭國文說，新郎都在這，但今天不談「金金併」，而是針對制度可以改善與鬆綁進行討論。

郭國文表示，這次座談會主題為「我國銀行於日本發展法規與金融政策變遷契合度」，主要在於看到日本金融政策不斷翻新，且許多政策方向皆與台灣不約而同，希望可以增加台日的交流，也讓台資銀行能把握這波商機。

新聞稿提到，今天各銀行提出來的建言，主要分成4大面向，包括不動產放款的問題，由於海外分行的業務相對單純，不動產放款重要性高，且並不影響台灣不動產集中度的問題，卻納入銀行法第72條之2條文的占比計算。莊琇媛說，這部分過去銀行局也曾與央行討論過，如今台灣銀行逐漸邁向國際，會回去檢討。

此外，日本並無聯徵機制，海外子分行也無法取得台灣聯徵資料，加上日本法規調整，讓企業減債更容易，對銀行放貸都會有風險管控的難處。

4大面向中也包括，海外子分行無法在台灣拜會潛在客戶，甚至連台灣總行的客戶都無法，對於開拓業務是一大限制；最後則是希望主管機關協助人才招募。

郭國文總結指出，今天的座談會有相當多收穫，他也看到主管機關願意調整的態度，希望金管會能以協助台資銀行打亞洲盃、世界盃為目標，來調整監理與發展的思維。