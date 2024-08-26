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經部修正專利舉發案件聽證要點 允許視訊辦理

中央社／ 台北26日電

經濟部智慧局近日修正專利舉發案件聽證作業要點，修正後除允許聽證可以採取遠距視訊方式辦理，也強化預備聽證功能、簡化聽證紀錄製作，提高聽證程序效率和便利性，有利雙方當事人聚焦於爭點攻防。

經濟部智慧局今天發布新聞稿表示，新修正的「專利舉發案件聽證作業要點」今年6月11日正式公告，除允許聽證得採遠距視訊方式辦理，可適時減少當事人舟車勞頓的不便外，該要點也強化預備聽證功能，以有效縮短因書面文件交叉寄送兩造當事人所延宕的時間。

智慧局表示，修正要點也簡化聽證紀錄製作，並以科技設備輔助紀錄，完整還原聽證實況，使聽證作業能更便捷有效率。

根據智慧局統計，自107年推行專利舉發案件聽證作業以來，已辦理26件聽證舉發案件，對於不服處分者，可免除訴願程序，直接提起行政訴訟，省卻一個行政救濟層級，所獲得的時間效益至為重大。

智慧局表示，其中僅2件於行政救濟時被撤銷重為處分，顯示該類案件行政處分的整體穩定度高達9成以上。

智慧局表示，新措施營造優質的聽證環境，滿足參與者的便利性與需求性，並使聽證程序能更簡潔與順暢，有利雙方當事人聚焦於爭點的攻防，希望產業廣為利用。

經濟部 視訊

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