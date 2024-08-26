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央行9月召開第3季理監事會議 台經院推演可能的決策方向

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
現在物價還在持續上升、央行對房市也有疑慮，央行今年前二次會議都有升息或升準，第3季應會有近似的動作。圖／本報資料照片
現在物價還在持續上升、央行對房市也有疑慮，央行今年前二次會議都有升息或升準，第3季應會有近似的動作。圖／本報資料照片

央行將於9月召開理監事會議，台經院26日表示，現在物價還在持續上升、央行對房市也有疑慮，央行今年前二次會議都有升息或升準，第3季應會有近似的動作。此外，針對國內房市升溫，台經院也預估央行不排除祭出第七波選擇性信用管制，包括擴大範圍、最高貸款成數可能再調降等二套劇本。

美國聯準會主席鮑爾於上周全球央行年會發表演說，明確表示降息「時候到了」，台經院今發布最新景氣動向調查，媒體關心央行9月即將召開理監事會議的可能決策方向。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，央行每次利率決策都會考慮物價、經濟成長與台美利差三件事，現在國內物價還在持續上升、央行對房市也有疑慮，央行今年前二次會議都有升息或升準，預估第3季應會有近似的動作。

此外，近來還因為國內房市升溫，央行大動作請國銀喝咖啡，下達不動產貸款減降令，台經院產經資料庫研究總監劉佩真認為，不排除央行祭出第七波選擇性信用管制，可能會有二套劇本，第一是擴大範圍，原本央行限制特定地區貸款，特定地區侷限於六都加上新竹縣市，範圍可能擴大；第二為最高貸款成數可能再降。

此外，劉佩真也提到，目前全球地緣政治疑慮未除，以及美國總統大選的後續影響、中東局勢及俄烏戰爭的變化，還有買賣雙方價格認知擴大，均可能導致未來半年房市展望趨於謹慎。

台經院 央行 房市

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