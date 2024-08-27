南山人壽成立反詐行動小組 攜手警政首辦兒童理財營 推廣反詐意識

詐騙手法不斷推陳出新，臺灣民眾遭詐騙的金額與件數連年增加，根據全球反詐騙聯盟(Global Anti-Scam Alliance, GASA)統計，2022至2023年之間，臺灣因詐騙造成的總財務損失超過新台幣2,000億元，占我國整體國內生產毛額(GDP)將近1％。為了協助民眾防堵詐騙，南山人壽今年正式成立「反詐行動小組」，集結跨部門及外部單位推動各項反詐作為，日前舉辦首屆兒童理財營，透過桌遊、闖關遊戲、戲劇體驗等多元課程設計，攜手警政單位將防詐騙及保險觀念從小扎根，用實際行動守護臺灣。

根據GASA所發布的《亞洲詐騙調查報告》，亞洲地區有超過六成民眾表示，每週至少會接觸到一次詐騙事件；在臺灣，更有四成的民眾表示，每週會遭遇到好幾次詐騙，詐騙事件早已滲入你我的日常生活。有鑑於金融詐騙日益猖獗，南山人壽成立「反詐行動小組」，由總經理擔任召集人，每季向公平待客委員會報告具體執行情形，偕同相關部門共同研議，並與刑事警察局、分局等警政單位合作，思考如何在每一個與民眾的接觸點，降低詐騙事件的發生，協助守護民眾的資產。

在與客戶接觸最頻繁的客戶服務櫃檯，南山人壽強化教育訓練，根據實際發生的各種詐騙情境進行阻詐模擬演練，提升第一線櫃檯人員辨識詐騙的敏感度；另外，蒐集受詐騙高風險客戶特徵及受騙情境，透過AI技術辨識高風險群客戶並立即發出警示提醒承辦人；在與保戶進行電訪、簡訊或Email聯繫通知時，增加防詐文字提醒保戶多留意；針對業務夥伴，將結合警政單位共同舉辦防詐騙工作坊與營隊，加強業務夥伴的防詐騙教育訓練、提升識詐能力，期望能有效防範並遏止詐騙案件。

不僅如此，南山人壽也走入人群主動宣導，例如配合行政院打詐行動，過去幾年陸續推出《高年級生保險箱》、《高年級生防身術》防詐騙手冊，並深入雲林、嘉義以及多個原鄉部落宣導防詐觀念，用具體行動呼籲民眾辨識新式詐騙手法、隨時提高警覺。今年南山人壽首次與台灣求知育文化協會合作，共同開發創新防詐教具，預計將製作200套小型桌遊、訓練120名種子講師，並將陸續在全臺各校園進行推廣課程，將防詐意識從校園扎根，期盼集結內外部能量，多方推進，協助提高社會大眾的識詐及防詐能力。

南山人壽今年正式成立「反詐行動小組」，日前攜手警政單位舉辦兒童理財營，共同推廣反詐意識。 圖／南山人壽 提供

時值暑假，日前南山人壽在台大醫院會議中心舉辦首屆「南寶1號兒童理財營」，透過桌遊、闖關遊戲等多元課程設計，讓參與的小學生在遊戲中了解金融理財以及風險管理等觀念，並由臺北市政府警察局北投分局警員向學員解說目前最常見的「網購詐騙」、「交友詐騙」等最新手法，提醒小朋友千萬不要在網路上留下真實名字、個人資料，更不要輕易相信網路上的陌生人、不要加入遊戲line群組等。最後，再以情境劇場的方式，讓參與的小學生實際模擬不同詐騙情境、進而提升識詐能力，營隊現場活力十足、歡笑四溢，所有參與的小朋友均認為收穫滿滿，並將防詐及保險觀念帶回生活中。