郭智輝：整合資源設對外平台 助傳產搶國際訂單

為協助傳統產業拓銷，經濟部長郭智輝表示，將規劃整合現有資源成立對外平台爭取國際訂單，同時協助業者後台服務，包括行銷、倉儲、財管或導入人工智慧（AI）應用等輔導。此外，國發會也規劃協助產業成立控股公司，透過以大帶小方式協助業者出口。

國際半導體展SEMICON Taiwan 9月初將登場，郭智輝今天接受網路媒體訪問時表示，這是亞洲半導體最大展、也是世界上最重要展覽，預計將吸引4000名外國人士來台，將規劃連結台灣相關產業，盼透過行銷活動讓外國人士喜歡台灣，並推薦更多外國朋友來台旅遊。

郭智輝指出，已經和半導體展的主辦單位溝通，屆時將規劃觀光路線，讓外國人士享受台灣在地美食、消費精品等，也希望透過展覽發揮以大帶小效益，帶動美食、生醫與百貨等百工百業發展。

推動台灣產業高值化方面，郭智輝表示，今年起每年預估舉辦9個大型會展，加上運動賽事和表演，可邀請世界巨星來台演唱，像是此前在新加坡開唱的美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift），若在大巨蛋開唱可吸引約4.5萬名觀眾，藉由藝文等活動將消費力留在台灣，並進一步帶動台灣高檔消費。

郭智輝認為，可以將鄰近日本、韓國、越南和菲律賓等國約4億人口定義為內需市場，由於都是米飯之國，生活習慣與台灣並無太大違和感，因此可鎖定這些觀光對象來台消費，提升相關產業價值。

為協助台灣傳統產業拓銷，郭智輝表示，已和國發會、國科會討論，規劃召集相關公司共同成立控股公司，協助取得國外訂單；他先前提出成立大貿易商的想法，實際上則會找可行方法，包括成立控股公司，透過以大帶小方式協助業者出口。

郭智輝指出，經濟部也規劃成立對外的平台，傳統產業近期遭逢景氣低谷，五金螺絲等產業可透過國內公協會、或經濟部成立的平台，爭取國際訂單，經濟部也會協助業者後台服務，包括行銷、倉儲、財管或導入AI應用等輔導，提升傳產國際競爭力。

郭智輝表示，現在經濟部派駐國外的經濟組在48個國家有據點、外貿協會則在66個國家設有辦公室，也可以幫助業者行銷、擴大市場，同時整合產業資源。