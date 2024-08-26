富威電力ESCO深度節能方案 替企業省下40-50%節電效率

行政院會日前通過經濟部為期4年的「深度節能推動計畫」（113-116年），提升能源使用效率，預計4年投入353億元，促進節電206億度、帶動節能投資3266億元。森崴能源旗下富威電力（6994）率先推出ESCO深度節能方案，將為大中小企業量身訂作節能專案，全面性協助企業和國家省下40-50%節電效益。

能源技術服務公司（Energy Service Company, ESCO）推動的節能措施，常會以節能績效保證契約（Energy Saving Performance Contract, ESPC），整合節能技術與資金規劃，為客戶量身訂做一套服務專案。其所需的費用除了可申請補助以外，亦可由改善能源使用效益中償還，較能吸引能源用戶進行節能計畫。

富威電力表示，深度節能服務，從照明、空調、空壓到電力能源管理，乃至製程系統等多方面規畫，並建立可視覺化的能源管理系統，可望替企業創造40-50%的節電效率，幫助企業節能、減碳、降耗、增效來省下大筆電費，並透過能管系統幫助企業在未來更精準的管理用電。

經濟部提出的ESCO深度節能計畫，將協助製造業、傳產改善製程設備。透過理論值推估，引進ESCO專案提高電力使用效率，預計到2028年節電效益可達2.5GW，相當於核三廠整體電力。從汰換老舊設備如冰機、馬達改成節能電器，「大概可以擠出5%的電」，明年底應可產出1GW到1.2GW的節電效益。

富威電力節能事業部資深經理林振芳指出，多數傳產或中小企業的冰機、空壓機、鍋爐或製程生產等設備，大都使用超過30年還不肯換新，就算是有政府的補助，經常因為投資的成本效益與年限不明，企業投資意願不高，延宕ESCO推動的進度，也折損國家減碳排的成效，相當可惜。

富威電力以近期協助某企業ESCO深度節能方案為例，透過專業評估及老舊設備更換，節能效率可超過50%，高於ESCO同業三成的平均值，連公司老闆都相當開心，省下的電力就是省下荷包，並達成企業ESG永續發展。而能管管理系統的建立也讓企業可以即時了解用電狀況，找出生產線上的吃電怪獸。長期而言，不僅發揮更高的節能效益，也為企業達成淨零減碳目標邁出一大步。