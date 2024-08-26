VR道路訓練、安全帶提醒 Uber拚交安

Uber Eats外送員戴上VR進行道路模擬騎乘課程、語音主動提醒乘客繫上安全帶，還有「安全騎乘獎勵計畫」鼓勵合作駕駛遵守安全規則！Uber與Uber Eats 26日舉行記者會宣布，平台將全力升級安全科技，降低合作駕駛與外送員發生事故的風險。

外送事故引發關注

在疫情期間，外送需求大增，交通事故件數也不斷攀升，交通部公路總局在2022年3月公布了「機車外送員交通安全指引」，試圖加強業者對外送員的交通安全訓練，以減少違規行為與事故發生。根據台北市機車外送平台外送員事故資料顯示，今年1到6月共發生645起交通事故，更造成5百多人受傷。

交通部代理部長陳彥伯表示，目前全台約有10萬名外送員，相關交通事故率已比2年前降低27%，但交通部會透過公私協力達到零死亡的願景。他也提到，「今天在這裡能夠看到Uber Eats、Uber透過這樣的方式，從被動到主動，我想對於整個交通安全有一定的幫助」。

Uber及Uber Eats 26日召開記者會表示，會以安全科技、道路安全教育與獎勵舉措等方式增加合作駕駛、外送員與消費者的安全。Uber台灣總經理楊麗達強調，高達99.9%的Uber搭乘與Uber Eats外送行程都沒有發生安全事故，未來會持續精進「預防、追蹤、保障」三面向安全措施。

安全騎乘有獎勵

至於具體措施，Uber推出「安全帶提醒」的新功能，會透過語音提醒或App訊息提醒乘客繫上安全帶。同時還有「休息提醒」功能，如果職業駕駛或外送員的累計駕駛時數超過12小時，駕駛的App會自動離線6小時，降低駕駛疲勞駕駛的風險。

Uber Eats更推出「安全騎乘獎勵計劃」，希望通過獎勵的方式，鼓勵外送合作夥伴遵守交通規則。同時，推出 VR 道路模擬騎乘課程及機車防禦駕駛專場，希望藉此協助外送合作夥伴預判道路使用者的用路行為及風險。

Uber平台今年6月也推出「第三人責任險」，保障外送合作夥伴在外送行程中，如因意外事故造成第三方傷亡的情況，可依法申請最高新台幣400萬元的理賠金額。

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