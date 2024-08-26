離岸風電國產化 郭智輝：9月將赴歐盟諮商
離岸風電國產化政策受關注，外界更想知道經濟部何時會與歐盟諮商，對此，經濟部長郭智輝表示，由於歐盟現在正在放暑假，因此預計9月會去歐盟拜訪。
郭智輝今日出席「2024行政院生技產業策略諮議委員會議開幕式」前受訪時表示，風電議題歐盟也相當關切，經濟部也會到歐盟去協商，找出讓台灣國內的廠商以及對國外的廠商都能夠接受的方式，共同為台灣的綠電來努力。
郭智輝也說，這方面會做充分準備，到歐盟去做比較好的協商，「大概方向是這樣子，會漸漸朝著WTO的精神、漸漸朝向開放的方向來努力，應該是9月會去歐盟拜訪。」
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