郭智輝：2028年國民所得4萬美元 2032年超越以色列

上任百日，經濟部長郭智輝接受《筱君台灣PLUS》專訪，對於台灣的水電供應，郭智輝表示，水價會不會漲價不是部長能決定，但是電力方面可以請大家放心，2030年前需要用的電力，包括台積電等大廠擴張都計算在內，政府都有準備。

郭智輝也說，台灣需要多元綠電，不是單一地熱，所以全力在挖地熱，這也是台灣能自主的能源，而根據資料顯示，機會非常大。

而AMD日前與經濟部簽約，將在台南、高雄設立研發中心，郭智輝表示，這是前任政府一直說服的成果，更感謝上屆行政院留下很好的資源，因此不敢居功。

郭智輝也說，2025年到2028年是高度成長，這會決定2030年AI應用是否有被大量使用的需求，台灣在硬體製造是世界第一，接下來應該把台灣的AI應用進一步的擴張，若是軟體也能達到世界前三，那就可以在產業界領先，而AI也應該要集中發展運動與健康領域。

而政府日前提出到2028年國民所達要達到4萬美元，郭智輝表示，這個目標不是遙不可及，這是短期目標，中期目標則是設定要超越以色列的5.5萬美元，如果依照擘畫的方向，2032年就可能達到，也許2040年還能與新加坡並駕齊驅。