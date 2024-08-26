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賴總統：引導產業綠色轉型 打造智慧淨零及建築產業鏈

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
總統賴清德（圖）26日在總統府接見2024年建築園冶獎得獎單位代表，總統致詞表示，為了落實2050淨零轉型，希望產業先進繼續採用綠建築，推廣智慧化居住空間等方式，讓台灣先進的資通訊產業，智慧建材可以跨域結合，打造智慧淨零及建築產業鏈。中央社
總統賴清德（圖）26日在總統府接見2024年建築園冶獎得獎單位代表，總統致詞表示，為了落實2050淨零轉型，希望產業先進繼續採用綠建築，推廣智慧化居住空間等方式，讓台灣先進的資通訊產業，智慧建材可以跨域結合，打造智慧淨零及建築產業鏈。中央社

賴總統26日上午接見「2024年建築園冶獎得獎單位代表」，肯定該獎項對台灣城鄉發展和公共建設產生正面影響，更符合全球淨零轉型趨勢以及政府推動「智慧國家」方向。期望所有產業先進能繼續採用綠建材、推廣智慧化居住空間等方式，讓台灣先進的資通訊產業、智慧建材可以跨域結合，打造智慧淨零及建築產業鏈。

賴總統致詞時首先恭喜「建築園冶獎」，今年邁入30年里程碑，特別以「園冶叄零，零碳未來」為主軸，新增「淨零綠建築」、 「人文美學」與「智慧建築」等三項特別獎，符合全球淨零轉型趨勢以及政府推動「智慧國家」方向，可以充分感受到主辦單位「高雄市建築經營協會」的用心。

賴總統恭喜所有得獎單位，用作品改變臺灣城鄉風貌，像是得獎名單中，有他今年6月參訪的「屏東縣動物之家」，眾人努力把歷史遺址活化，轉型成動物友善收容環境，不但落實動物保護精神，也賦予歷史遺址新的意義，以及高雄駁二藝術特區一銀倉庫，在保留原始外觀結構下，融合現代美學和設計理念，成為「駁二共創2號基地」，為設計人才提供培力場域，也是地方上重要的文創聚落。

賴總統表示，為了落實2050淨零轉型，政府除依據「淨零排放政策路徑藍圖」，引導產業綠色轉型，也持續改善公有建築效能，且在設計規劃中導入淨零、智慧化等概念。

賴總統期望在座所有產業先進，能繼續採用綠建材、推廣智慧化居住空間等方式，讓臺灣先進的資通訊產業、智慧建材可以跨域結合，打造智慧淨零及建築產業鏈。這些都是政府努力的方向，也期盼未來與業界攜手合作，創造更優質的建築和環境，繼續提升國家競爭力。

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