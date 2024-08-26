7月營業氣候測驗點1升2降 房貸緊縮、營建業轉下滑

台經院今天發布7月景氣動向調查，三大產業營業氣候測驗點二降一升，因全球製造業景氣復甦力道不均，國內製造業對未來景氣看法持平，營業氣候測驗點99.00點，小幅下滑0.06點；另房市受近期新青安嚴查，以及銀行房貸轉趨保守等影響，營建業營業氣候測驗點轉為下跌，結束先前連續三個月上揚趨勢；服務業微幅上升0.01點，對未來看法持平。

台經院分析，國際除中國外，美、歐、日2024年第二季經濟表現均略優於上季，隨著美國通膨持續下降、勞動市場緩步降溫，有助於聯準會調降利率。惟產業表現差異明顯，全球製造業景氣復甦力道仍不均。

國內製造業方面，全球景氣緩步擴張，7月製造業接單、生產與出口表現均較上月成長，製造業廠商對當月景氣表現看法較上月調查相比略微轉好，但中國生產過剩導致價格競爭壓力仍存、美國大選結果不確定因素，使得製造業廠商對未來半年景氣看法仍偏向持平看待。

7月製造業營業氣候測驗點為99.00點，較上月修正後99.06點下滑0.06點，因下滑幅度有限，研判與上月景氣看法維持不變。

至於原本已連續三個月上升的營建業，雖然公共工程和建設需求增加，但因水泥稅貨物稅減半政策結束、預拌混凝土價格上漲和缺工問題，7月營造業景氣持平；且隨著下半年公共工程加速推進，預算創新高，景氣有望回暖。不過7月主要仲介業者買賣交易較6月略顯下滑，主要是受到銀行端對於房貸業務趨於保守，且政府對「新青年安心成家房貸」違規嚴查，也對短期交易者造成影響，以及美國總統大選和台股回檔等因素干擾，造成購屋人信心受到影響。

台經院認為，未來半年受到央行是否祭出第七波選擇性信用管制、地緣政治變化和買賣雙方對於價格認知差距擴大等因素影響，使得市場對於未來房市景氣持謹慎態度。7月營業氣候測驗點為111.96點，較6月112.99點下降1.03點，結束先前連續三個月上揚的趨勢。

服務業方面，儘管適逢暑假旺季，然國旅人潮未明顯成長，加上颱風侵襲擾亂商場營運，連帶影響國內商家銷售表現，在未來半年景氣看法上，進入消費旺季和財富效應提升，推動終端消費力增強；隨著美國通膨趨緩，投資人對聯準會降息的期待增加，儘管短期內受美國總統大選和投資機構調整影響，市場震盪加劇，但民眾對中長期投資信心不減，有利於券商業務拓展，證券業者看好未來半年景氣表現。

7月服務業營業氣候測驗點為99.10點，較上月微幅上揚0.01點，儘管服務業測驗點為連續五個月上揚態勢，但上揚幅度有限，研判與上月景氣看法維持不變。