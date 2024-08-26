卓榮泰：發展AI智慧醫療具優勢 政府對產業有信心

行政院長卓榮泰今天表示，台灣抓住科技發展、產業鏈重組趨勢，運用IC與製造強項，發展以AI或數據驅動的智慧醫療產業，未來要繼續瞄準智慧化產業、自動化製造商機，明年政府編列科技發展預算達新台幣1466億元，年增14.9%，幅度相當大，就是因政府對業界與未來經濟發展充滿信心。

2024年行政院生技產業策略諮議委員會議（BioTaiwan Committee）今天開幕，卓榮泰致詞時表示，台灣代表隊剛在威廉波特世界少棒錦標賽世界系列冠軍賽獲得亞軍，事實上國科會主委吳誠文也曾是少棒國手，在50多年前拿下冠軍，相信今天與會者的建言，吳誠文都會秉持運動家精神將其奮力接住，跨部會敲出更多支全壘打。

卓榮泰指出，台灣高科技除半導體、人工智慧（AI），生技產業在國際上享有盛名，基礎也相當好，政府持續推動各項修法、立法，尤其「再生醫療法」、「再生醫療製劑條例」等，讓台灣得以引領先進治療技術，保障民眾福祉與健康，讓產業持續發展。

卓榮泰表示，台灣面臨人口高齡化、產業供應鏈重組、AI等高科技崛起等變革，政府盼加強與百工百業之間的聯繫；半導體、AI等領域一直列為總統賴清德在5大信賴產業中的最優先項目，以推動台灣成為真正的AI之島，讓產業向世界擴展，在台灣向下扎根，讓人民享受高科技服務。

卓榮泰指出，賴總統已多次說明，要以國家希望工程的治國方向，推動擴大醫療投資，打造健康台灣等重要規劃，政府會持續培養優質生技、醫療人才，以及跨領域結合ICT，用政策、法規、資金、人才等方面，促進產業，讓台灣更好。

卓榮泰表示，長期以來產官學透過各種合作形式，讓醫療品質在世界名列前茅，醫療照護指數已連續6年排全球第一，許多醫療診所在智慧醫療、數位醫療方面都取得實質進展，台灣並抓住科技發展，產業鏈重組趨勢，運用製造業、IC強項，積極發展以AI、或以數據驅動的智慧醫療與ICT產業，形成如今產業鏈蓬勃發展及其重要基礎。

卓榮泰指出，今天會議主題包括智慧創新、生醫永續、健康台灣3大議題，他認為，瞄準智慧化產業，自動化製造商機，提供一站式的服務，是立足台灣、服務世界，未來要精進的產業思維；明年中央政府總預算編列1466億元的科技發展預算，較今年增加14.9%，幅度相當大，因政府對業界充滿信心，也對台灣未來經濟發展充滿信心。

卓榮泰說，台灣也要引進更多世界的優秀人才，國科會、國發會、經濟部、教育部有相當多計畫要一併執行，希望在半導體、AI及淨零科技上，台灣能與世界潮流緊密結合，透過科技研究基礎，讓台灣繼續引領世界進步，帶給民眾生活上的實質改變與進步。

卓榮泰表示，BTC會議各位委員所發表的意見，會是政府將來作為台灣生醫產業重要的助力，希望專家學者繼續投注台灣發展，政府腳步不能慢，要跟業界同步向前走，因為政府對人民有責任，台灣對世界有責任。