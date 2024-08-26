柯文哲買商辦「單價創新高」 專家：有這些優點

民眾黨主席柯文哲被爆以4,300萬現金購買商辦，柯文哲受訪坦言確在今年5月在立法院旁買辦公室。房仲業者表示，觀察實價資料，柯文哲購買單價一坪88.1萬元，創該大樓新高價，比前一筆交易一坪多了8萬元。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，觀察周邊同類型屋齡較高的商辦，成交行情約落在6~7字頭，柯文哲入手價格確實略高，不過該棟大樓位處三角窗，地段佳，釋出少，且面馬路戶視野遼闊，因此追價購買仍算合理。

柯文哲購買的商辦大樓名為中國航運大樓（濟南大樓），位於林森南路、濟南路口，就在立法院旁。該大樓屋齡47年，樓高12層，總戶數66戶，由國泰建設投資興建。

實價顯示，該大樓十多年來，僅有13筆交易，轉手很少，2020年10樓戶以每坪63萬交易，為近年最低，但之後多筆都在7字頭以上，2022年12月，7樓戶以每坪80萬元交易，為實價首見8字頭。

之後在去年10月，另一戶7樓也以80萬轉手。

柯文哲在今年5月買下3樓戶，約48.76坪，總價4300萬元，拆算每坪88.19萬元，創下該社區新高價。

賴志旭表示，實價顯示，該社區成交單價近期基本站穩8字頭，惟社區戶數少、並以商辦為主，且大樓屋主大多長期持有，社區成交件數頗為稀缺。

他表示，該棟商辦位處三角窗，且緊鄰成功高中及開南商工，享有無限棟距，面馬路戶視野遼闊，且區段商辦大樓釋出稀缺，又為老牌建商投資興建，具有品牌價值，在物以稀為貴之下，雖說屋齡已高，成交單價仍是高居不下。