快訊

證實「柯文哲交辦」 京華城案彭振聲說明3小時面露微笑離開

消費不振 鼎泰豐宣布10月底關閉大陸華北14家門市

MLB／「棒球之神」貝比魯斯全壘打預言球衣 天價7.6億落槌創紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲買商辦「單價創新高」 專家：有這些優點

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
中國航運大樓（濟南大樓）。翻攝自google 地圖
中國航運大樓（濟南大樓）。翻攝自google 地圖

民眾黨主席柯文哲被爆以4,300萬現金購買商辦，柯文哲受訪坦言確在今年5月在立法院旁買辦公室。房仲業者表示，觀察實價資料，柯文哲購買單價一坪88.1萬元，創該大樓新高價，比前一筆交易一坪多了8萬元。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，觀察周邊同類型屋齡較高的商辦，成交行情約落在6~7字頭，柯文哲入手價格確實略高，不過該棟大樓位處三角窗，地段佳，釋出少，且面馬路戶視野遼闊，因此追價購買仍算合理。

柯文哲購買的商辦大樓名為中國航運大樓（濟南大樓），位於林森南路、濟南路口，就在立法院旁。該大樓屋齡47年，樓高12層，總戶數66戶，由國泰建設投資興建。

實價顯示，該大樓十多年來，僅有13筆交易，轉手很少，2020年10樓戶以每坪63萬交易，為近年最低，但之後多筆都在7字頭以上，2022年12月，7樓戶以每坪80萬元交易，為實價首見8字頭。

之後在去年10月，另一戶7樓也以80萬轉手。

柯文哲在今年5月買下3樓戶，約48.76坪，總價4300萬元，拆算每坪88.19萬元，創下該社區新高價。

賴志旭表示，實價顯示，該社區成交單價近期基本站穩8字頭，惟社區戶數少、並以商辦為主，且大樓屋主大多長期持有，社區成交件數頗為稀缺。

他表示，該棟商辦位處三角窗，且緊鄰成功高中及開南商工，享有無限棟距，面馬路戶視野遼闊，且區段商辦大樓釋出稀缺，又為老牌建商投資興建，具有品牌價值，在物以稀為貴之下，雖說屋齡已高，成交單價仍是高居不下。

商辦 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲認了用補助款買房 簡舒培諷：小草全哭倒了

議員指柯文哲5月以現金4300萬元購商辦 籲檢調速查

柯文哲砸4千萬選舉補助設個人辦公室 她狠批公私不分

柯文哲認了花4300萬購置商辦 參考他黨設立個人辦公室

相關新聞

郭智輝：2028年國民所得4萬美元 2032年超越以色列

上任百日，經濟部長郭智輝接受《筱君台灣PLUS》專訪，對於台灣的水電供應，郭智輝表示，水價會不會漲價不是部長能決定，但是...

柯文哲買商辦「單價創新高」 專家：有這些優點

民眾黨主席柯文哲被爆以4,300萬現金購買商辦，柯文哲受訪坦言確在今年5月在立法院旁買辦公室。房仲業者表示，觀察實價資料...

批麥電暴力延役 罹癌受害者不排除提首例煤電氣候訴訟

麥寮燃煤發電廠1號機依合約規定今年5月31日到期，然而台電決定延長合約期限至2025年底，讓麥電1號機「延役」來補發短發...

離岸風電國產化 郭智輝：9月將赴歐盟諮商

離岸風電國產化政策受關注，外界更想知道經濟部何時會與歐盟諮商，對此，經濟部長郭智輝表示，由於歐盟現在正在放暑假，因此預計...

賴總統：引導產業綠色轉型 打造智慧淨零及建築產業鏈

賴總統26日上午接見「2024年建築園冶獎得獎單位代表」，肯定該獎項對台灣城鄉發展和公共建設產生正面影響，更符合全球淨零...

影／終結麥寮煤電廠燃煤復辟 燃煤受害者及民團赴經濟部抗議

不滿麥寮煤電廠1號機除役跳票，麥電汙染影響圈的中彰雲投嘉南等地燃煤受害者代表及環保團體，上午赴經濟部前抗議，要求麥寮煤電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。