批麥電暴力延役 罹癌受害者不排除提首例煤電氣候訴訟

麥寮燃煤發電廠1號機依合約規定今年5月31日到期，然而台電決定延長合約期限至2025年底，讓麥電1號機「延役」來補發短發的電量，今天受麥寮電廠55公里影響圈內的南投竹山、埔里、雲林台西、斗六等地罹癌受害者或家屬到經濟部前向經濟部長郭智輝喊話，要求麥電1號機該停就停，否則將發動國內首宗煤電氣候訴訟。

麥寮電廠於1999至2000年開始商轉，依約麥寮燃煤電廠的1號、2號機組應分別於今年5、9月合約到期後除役，3號機組應於2025年9月到期除役，不過麥電1號機將延役到明年底，民間團體憤慨表示，經濟部說法是麥電1號機將延役一年半，預計補發55億度煤電，但民團推估將多燒超過200萬噸的煤炭，遽增100萬公斤硫氧化物、近200萬公斤氮氧化物和近10萬公斤的粒狀物汙染排放，成為壓垮燃煤重災區民眾健康的最後一根稻草。

空汙病患受害者家屬、雲林縣淺海養殖協會總幹事林家安表示，連續6年經濟部全國電力供需報告明定麥寮1號燃煤機組於今年6月退場，可是經濟部長郭智輝卻霸王硬上弓，不待雲林縣府審核的生煤許可證准予展延，7月上旬就讓麥寮1號機逕行暴力延役，立委及監委陸續要求經濟部提供麥電合約，但也一直拖延還提不出來，是國人無從知悉的密室黑箱，若經濟部不立即中止麥電1號機運轉，罹癌受害者及民團將依據「空氣汙染防制法」等法規聯合提告經濟部，以及後續擴大發起國內首宗煤電氣候訴訟。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民表示，有中國醫藥大學教授參與的2019年國際大型公衛研究發現，一個國家人均煤電裝置容量每增加1kW，男性罹患肺癌的相對風險增加59%，女性則遽增85%，根據該模型推估， 2025年全球將有137萬個標準化肺癌病例與燃煤電廠相關。衛福部統計我國每年有1萬6千人死於肺癌已成新國病，郭智輝部長今日面對中部煤電災民的悲情健康受害，不應再迴避。

斗六肺癌受害人之子施朝祥氣憤指出，他的父親59歲就因肺癌離開人世，適值中年正是社會的歷練、生活的體驗人生的智慧達到最圓滿的階段。其父發病前是位受人尊敬的筍農，但某天就醫後得知是肺癌，除了收入減少外還要支付各種醫療及照顧等相關費用，其它各項支出不斷縮減，不只家父，許許多多的家庭都陷入同樣的苦難之中。

工傷協會資深專員賀光卍指出，台灣2050淨零排放政策的12項戰略目標中，最後一項就是公正轉型，台塑集團應加速綠電公正轉型，並考慮勞工工作權、居民生存權及環境安全等，主動與勞工、居民、社會團體等平等溝通，共同商討出符合社會共識的方案，近年電廠仍有400多名工人，當如期退場時，經濟部與勞動部應要求台塑提供退職補償和職業訓練，保障麥寮汽電員工轉職到旗下再生能源部門，且勞動條件不變。否則，已通過環評的麥寮煤改氣及天然氣接收站開發停滯不前，煤電廠的員工恐面臨失業，避免讓勞工有用過即丟的憤恨感。

現場並有行動劇，相關人員演出推倒麥電燃煤大煙囪的麥電1號機，現場唱作也諷諭麥電1號機死裡逃生，過去一個多月以來偷偷燃煤復辟殺人。經濟部對此僅回應，會將本次記者會的訴求帶回去盡速研議。