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台經院7月營業氣候測驗點1升2降 製造業不均衡復甦

中央社／ 台北26日電

台經院今天公布7月3大產業營業氣候測驗點，其中製造業、營建業雙雙下跌，服務業微幅上揚。台經院景氣預測中心主任孫明德說明，製造業仍以資通視聽相關商品出口表現一支獨秀，傳產相對疲弱，整體景氣續處復甦階段。

台經院調查，7月製造業營業氣候測驗點續呈下滑、降至99.00點，服務業測驗點續呈上揚、小升至99.10點，不過製造業與服務業測驗點的變動幅度有限，研判製造業與服務業對景氣看法與6月相比，維持不變，營建業則終止連續3個月上揚態勢，轉為下滑，月減1.03點、降至111.96點。

孫明德指出，台灣外銷、出口成長，但是一支獨秀而非百花齊放，以AI伺服器、半導體相關產業帶動外銷表現，傳產則因中國生產過剩、日圓貶值，相對疲弱。

雖然台灣今年前7月對美出口強勁，孫明德提醒，台灣對美國出口成長快速，必須提防若美國總統大選由共和黨總統候選人川普勝出，明年可能因此對台灣出手。

服務業方面，台經院表示，儘管適逢暑假旺季，國旅人潮未明顯成長，加上颱風侵襲擾亂商場營運，連帶影響國內商家銷售表現；零售業與餐旅業對當月景氣表現看法兩極，不過零售業對未來半年景氣表現看法維持樂觀。

7月以來，全球股市震盪加劇，傷及產業及投資人信心，並聚焦聯準會後續降息決策。台經院所長吳孟道指出，美國聯準會主席鮑爾於全球央行年會發表演說，明確表示降息「時候到了」，市場正面看待、甚至有點過度期待；他認為，美國通膨放緩，就業市場趨緩但仍屬強勁，整體勞動需求大於供給，美國經濟可望軟著陸，以此看來，聯準會降息步調與幅度將偏保守，而非如市場預期樂觀。

營建業方面，台經院分析，營造業受惠於下半年公共工程加速推動，預算創高等因素，前景看好，不動產業則有諸多變數，不只銀行端對於房貸業務趨於保守，且政府嚴查新青安違規，還有台股回檔等因素干擾，均衝擊購屋人信心，未來半年央行也有祭出第七波選擇性信用管制的可能，加上地緣政治風險，均使市場對於未來房市景氣持謹慎態度。

台經院 景氣 美國聯準會

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