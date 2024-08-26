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歐盟因離岸風電國產化狀告WTO 經濟部9月將組團赴歐諮商

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
離岸風電。（聯合報系資料照片）
離岸風電。（聯合報系資料照片）

歐盟認為台灣離岸風電國產化政策違反WTO規定，於7月底正式依WTO規定要求進行爭端解決諮商。經濟部長郭智輝26日出席「2024行政院生技產業策略諮議委員會議開幕式」受訪表示，經濟部9月將組團赴歐盟諮商，與歐盟溝通國內外廠商都可以接受的方式，共同為台灣綠電努力，他並表示，離岸風電國產化朝開放方向研議。

世界貿易組織（WTO）於7月底舉行爭端解決小組會議，歐洲聯盟（EU）在會中要求與台灣進行諮商。

郭智輝今日出席「2024行政院生技產業策略諮議委員會議開幕式」。媒體詢問我與歐盟諮商進度，郭智輝表示，歐盟非常關切風電議題，經濟部9月將組團到歐盟協商，我方會充分準備，與歐盟溝通、討論國內外廠商都可以接受的方式，共同為台灣綠電發展努力。

針對離岸風電國產化政策，郭智輝並說，會朝向WTO的精神努力，未來將會朝著開放方向研議。

歐盟 離岸風電

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