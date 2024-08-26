行政院生技產業策略諮議委員會議 邀請林百里演講
2024行政院生技產業策略諮議委員會議今天開幕，包括行政院長卓榮泰、國科會主委吳誠文、衛福部長邱泰源、經濟部長郭智輝等相關部會首長出席，並邀請廣達集團創辦人林百里進行開幕演講。
林百里表示，廣達這五年來在智慧醫療能獲得這麼多成果，都是多虧醫界給自己的支持，為持續推特國內智慧醫療的發展，自己要再多做五年，而現在他已經75歲了，再五年就是80歲，不過自己發誓將持續推動醫療布局，並持續以「數位醫療」來宣揚國威。
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