行政院生技產業策略諮議委員會議 邀請林百里演講

2024行政院生技產業策略諮議委員會議今天開幕，包括行政院長卓榮泰、國科會主委吳誠文、衛福部長邱泰源、經濟部長郭智輝等相關部會首長出席，並邀請廣達集團創辦人林百里進行開幕演講。

林百里表示，廣達這五年來在智慧醫療能獲得這麼多成果，都是多虧醫界給自己的支持，為持續推特國內智慧醫療的發展，自己要再多做五年，而現在他已經75歲了，再五年就是80歲，不過自己發誓將持續推動醫療布局，並持續以「數位醫療」來宣揚國威。 2024行政院生技產業策略諮議委員會議今天開幕，行政院長卓榮泰出席致詞。記者胡經周／攝影 2024行政院生技產業策略諮議委員會議今天開幕，行政院長卓榮泰（前左三）在國科會主委吳誠文（前左二）等陪同下出席，並邀請廣達集團創辦人林百里（前右一）進行開幕演講。記者胡經周／攝影 2024行政院生技產業策略諮議委員會議今天開幕，經濟部長郭智輝出席。記者胡經周／攝影 2024行政院生技產業策略諮議委員會議今天開幕，行政院長卓榮泰（左二）出席致詞，並向與會者握手致意。記者胡經周／攝影 2024行政院生技產業策略諮議委員會議今天開幕，衛福部長邱泰源出席。記者胡經周／攝影