新青安嚴查、房貸趨保守 7月營建業營業氣候測驗點轉跌

台灣經濟研究院26日發布最新景氣動向調查，7月份三大營業氣候測驗點，呈現二降一升。值得注意的是，受到銀行端對房貸業務趨於保守，且政府對新青安違規嚴查，以及美國總統大選和台股回檔等因素干擾，7月營建業營業氣候測驗點終止連續三個月上揚態勢，轉為下滑。

7月製造業營業氣候測驗點續呈下滑，而服務業測驗點續呈上揚，但二者變動幅度有限，台經院研判製造業與服務業對景氣看法與6月相比維持不變。

關於7月營建業營業氣候測驗點終止連續三個月上揚態勢轉為下滑，台經院產經資料庫總監、APIAA理事劉佩真分析指出，營建業方面，儘管公共工程和建設需求增加，但因水泥稅貨物稅減半政策結束、預拌混凝土價格上漲和缺工問題。但，隨著下半年公共工程加速推進，預算創新高，景氣有望回暖。

此外，劉佩真還提到，7月主要仲介業者買賣交易較6月略顯下滑，主要是受到銀行端對於房貸業務趨於保守，且政府對「新青年安心成家房貸」違規的嚴查，也對短期交易者造成影響，以及美國總統大選和台股回檔等因素干擾，造成購屋人信心受到影響。未來半年，則受到央行是否祭出第七波選擇性信用管制、地緣政治變化和買賣雙方對於價格認知差距擴大等因素影響，將使得市場對於未來房市景氣持謹慎態度。

至於目前國內經濟情勢，台經院景氣預測中心主任孫明德指出，當前國內景氣仍處於復甦階段，各主要預測機構多預測我國今年經濟成長率接近4%，為亞洲四小龍表現最好，雖然台灣是一「支」獨秀，但至少還有一支，由半導體推動外銷，儘管景氣表現會逐季減弱，但這是受到基期影響，不用過於擔心。

孫明德也表示，製造業廠商持續復甦，但各產業表現有差異，傳產復甦確實較緩慢，消費表現則是四平八穩，其中服務業由於國旅人潮未明顯成長，加上颱風侵襲擾亂商場營運，連帶影響國內商家銷售表現，零售業與餐旅業對7月景氣表現看法呈現兩極。不過，零售業廠商對未來半年景氣表現看法仍維持樂觀。

7月製造業營業氣候測驗點為99點，較上月修正後之99.06點下滑0.06點，製造業測驗點續呈下滑。7月服務業營業氣候測驗點為99.10點，較上月修正後之99.09點微幅上揚0.01點，服務業測驗點呈現連續五個月上揚態勢。7月營建業營業氣候測驗點為111.96點，較上月修正後之112.99點下降1.03點，則是結束先前連續三個月上揚的趨勢。