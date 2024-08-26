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歐盟向WTO質疑風電國產化違規 經部9月組團赴歐諮商

中央社／ 台北26日電
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

歐盟認為台灣離岸風電國產化政策違反WTO規定，正式依WTO規定要求進行爭端解決諮商。經濟部長郭智輝證實，經濟部9月將組團赴歐盟諮商，與歐盟溝通國內外廠商都可以接受的方式，共同為台灣綠電努力，也會朝開放方向研議國產化政策。

世界貿易組織（WTO）7月底舉行爭端解決小組（Dispute Settlement Body）會議，歐洲聯盟（EU）在會中要求與台灣進行諮商，歐盟認為台灣對離岸風力發電招商案的國產化要求違反WTO規定。

郭智輝今天出席「2024行政院生技產業策略諮議委員會議開幕式」，媒體詢問與歐盟諮商進度，郭智輝表示，歐盟非常關切風電議題，經濟部9月將組團到歐盟協商，會充分準備，與歐盟溝通、討論國內外廠商都可以接受的方式，並共同為台灣綠電發展努力。

面對離岸風電國產化政策，郭智輝強調，會朝向WTO的精神努力，也就是，未來將會朝著開放方向研議。

國際大廠超微（AMD）將在台南、高雄設立研發中心，郭智輝表示，AMD在高雄、台南設研發中心，對台灣AI產業是非常重大意義的指標，AMD來台設研發中心，可與台灣頂尖大學的學子合作、交流，對台灣未來的發展有強大的助益。

此外，郭智輝接任經濟部長職務，將於明天滿100天，媒體詢問他上任百日給自己打幾分、是否已經習慣部長的工作。郭智輝表示，到政府工作不會替自己打分數，目標是為民眾服務，分數留給社會大眾打，他上任已經百日，已漸漸融入團隊，「剛開始是郭董事長，現在是郭部長」，希望可以和團隊融合，繼續為民眾服務。

WTO 歐盟 離岸風電

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