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墨西哥有機會取代中國大陸 成為美國農產品最大出口市場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據阿根廷農業、畜牧業和漁業秘書處 (SAGyP)發布的最新數據顯示，阿根廷7月份黃豆壓榨量為438萬噸，較去年同期成長71.7%。

此外，美國農業部(USDA)部長宣布，美國農業部正在資助26個州的160個項目，以擴大清潔能源系統的使用範圍並增加國內生物燃料的供應。另外，根據普渡大學農業經濟晴雨表的調查顯示，今年太陽能計畫的租賃率越來越高。根據研究數據顯示，約有五分之一的農民表示，每英畝出價超過1,000美元的情況很常見，並且有5%的農民表示，他們相信能源生產將成為未來五年提高土地價值的主要因素。

值得留意的是，根據美國農業部公佈的數據顯示，截至今年6月為止，美國農產品對大陸的出口總額為228億美元，約為去年同期的四分之三。反觀美國對墨西哥的農產品出口額為223億美元，較去年同期成長5%。從出口金額來看，墨西哥僅次於大陸成為美國主要食品和農產品的出口市場之一。

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