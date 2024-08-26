中國回補庫存、祕魯產量低於預期 激勵近期銅價上漲走高

根據路透社的報導，澳洲政府周三表示，已批准一項耗資135億美元的太陽能投資計畫，該計劃將透過長達4,300公里的海底電纜，將電力能源從該國北部的一個巨型太陽能發電廠輸送到新加坡。澳洲環境部長表示，SunCable的旗艦澳洲-亞洲電力連接計畫將有助於滿足澳洲國內外對再生能源不斷增長的需求。

此外，有知情人士透露，中國鋁業公司正在考慮投資收購－荷蘭印多菲爾資源公司Indophil Resources Phils價值約20億美元的股份。該公司旗下擁有的人馬座礦業公司，是菲律賓南部坦帕坎計畫的開發商。據估計，坦帕坎在17年期間平均每年可生產37.5萬噸的銅精礦。

由於中國大陸買家利用銅價快速下跌的機會回補庫存，使得7月大陸銅出口量從歷史最高水準下降。根據中國海關數據顯示，未鍛軋銅及其製品的出口量較6月下降40%，來到14.1萬噸。還有秘魯－國家採礦、石油與能源學會（SNMPE）負責人表示，秘魯今年可能的銅產量將介於270萬至280萬噸之間，預計將低於政府300萬噸的目標。

根據風險情報公司Verisk Maplecroft的一項研究顯示，全球有四分之一的銅礦開採計畫受到氣候變遷影響的風險越來越大，而極端降雨預計將影響2050年對全球清潔能源轉型至關重要的金屬生產。其中，加拿大、澳洲和剛果民主共和國等主要銅生產國，預計將最容易受到氣候相關破壞的影響。還有跨國會計專業服務機構－普華永道（PwC）在今年四月份也發表了一份報告表示，全球有超過50%的銅礦也將位於面臨嚴重、極端乾旱風險的地區。