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美元走軟與中東衝突加劇推動油價飆升 布蘭特原油逼近80美元關口

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
原油價格上周從8月低點反彈。圖／路透
原油價格上周從8月低點反彈。圖／路透

原油價格上周從8月低點反彈，受到多項因素影響。美國聯準會主席鮑爾在Jackson Hole的講話表示可能準備降息，刺激美元走軟、並激勵原油價格走高。摩根士丹利的分析報告顯示，全球石油庫存連續四周減少，每日庫存下降約120萬桶，供需緊張的局勢使油價持續反彈。

截至8月16日，根據美國能源資訊署（EIA）的數據顯示，美國原油庫存減少了約465萬桶，高於預期，反映了需求仍然強勁；這些因素共同促使布蘭特原油和西德州原油價格分別上漲至79.02美元和74.83美元。市場普遍認為，隨著全球需求減少，供應平衡可能在未來幾個月重新建立，但短期內油價可能保持高位。

街口投信表示，近期地緣政治局勢的緊張加劇，也成為推動原油價格上漲的重要因素。市場原先預期加薩停火協議可望達成共識，然而上周末在以色列與真主黨在邊境發生數月來最嚴重的衝突，真主黨向以色列發射火箭和無人機，導致以色列出動大批軍機反擊。市場擔心這場衝突可能蔓延至整個中東地區，威脅石油供應安全。

此外，利比亞內部局勢持續惡化，其最大的沙拉拉油田再次停產，每日減少30萬桶的供應量；這些因素引發市場對供應中斷的擔憂，進一步支撐了油價的上漲趨勢，地緣風險的不確定性在短期內仍將影響市場情緒。

原油價格

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