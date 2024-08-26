立院財委會赴日考察 盼促進台日金融交流

為促進台日金融交流，因應國際金融市場發展新情勢，並探尋台日金融監管單位的合作空間等，立法院財政委員會召委、民進黨立委郭國文今天起率隊赴東京考察。郭國文說，此行希望增加台日金融交流。

立法院官網指出，立法院財政委員會26日至28日為促進台日金融交流，因應國際金融市場發展新情勢，並探尋台日金融監管單位的合作空間，拜會日本財務金融委員暨本國銀行日本分（子）行經理人座談會，及考察東京證券交易所、日本安養信託業者等。

郭國文辦公室今天發布新聞稿指出，立法院財政委員會在郭國文的安排下，於今天開始3天的日本東京考察。郭國文說，面對日本推動新資本主義、推動金融改革之餘，台灣除了可以借鏡日本經驗外，也希望台日增加金融上的交流。

該訪問團由郭國文率隊，包括金管會副主委邱淑貞、銀行局長莊琇媛，以及國庫署長陳柏誠、證期局主秘尚光琪、證交所副總經理杜惠娟與櫃買中心主秘林婉蓉，立委部分則有李坤城、鍾佳濱、謝衣鳯與王美惠一同參與，全團共19人。

郭國文表示，首日行程以與國銀座談為主，目前台灣共有8家銀行在東京設置子、分行，還有2家已核准但尚未設置，顯然國銀對赴日展現濃厚的興趣。面對日本金融政策的變革，台灣的法規過於僵硬，恐讓國銀綁手綁腳，因此將座談會題目設定為「我國銀行於日本發展之法規與金融政策變遷契合度」，盼了解銀行對於法規鬆綁的建言。

至於第2天的行程，郭國文指出，財委會將考察REITs（不動產投資信託基金）的長照中心，下午則以拜會國會議員為主，他會以增加台日金融合作為交流主題，與日本國會議員進行意見交換，並希望日方分享推動「金融與資產運用特區」的經驗，以利於台灣推動資產管理中心；最後一天的行程以考察日本金融科技業者為主。