塞港重演？美西港爆大量、業者「這2點」揭下半年市況

市場盛傳美國航運市場，受到開學季、年底節日的影響，導致購物需求大增、送貨量大爆發的情況，大眾不禁對「塞港危機」是否重演感到擔憂。而經濟部國際貿易署在最新調查中，則實際引述一名貨櫃航運商的觀察，並向大眾揭露「美西港口已幾近塞港」的消息。對此，數位手工具研發製造商數泓科（6855）總經理李明華也坦言，市場確實有出現塞港的問題，並親揭「這2項」意外因素，將直接左右下半年市場發展。

李明華指出，團隊於今年6、7月曾接獲客戶的反應，除告知訂單及貨物遇上「塞港」的問題，並直言，原先向公司下訂、且正在出貨途中的商品，明明已經到了原先安排的到貨時間，但負責運送的貨船卻未見蹤影、還沒有抵達，經查才發現原來是運送途中，發生了塞港的問題，他直言，下半年市場狀況，很大程度將會受，第一「戰爭、天氣」、第二「匯率」，以上這兩點因素的影響。

經濟部國際貿易署資料顯示，美西港口7月貨運量衝上新高點，而美東各碼頭則計畫在10月進行罷工，市場對美中關稅大戰再起的擔憂，也間接導致進口商紛紛提前進行囤貨，而紅海危機及以哈戰爭則仍在持續，也造成市場動盪，面對以上多項因素的交相作用，美西港口近期已幾近塞港，占全美貨櫃約三分之一吞吐量的洛杉磯及長堤兩港7月進口貨運量創下歷史第三高記錄，直逼2021年5月創下的歷史高點。

國際貿易署認為，美國港口塞港態勢，恐將再度牽動疫情以來已大幅上漲之「運價」再繼續走高，並且亞洲至中南美洲的航線大約估計將上漲3成。由於北美線需求過於暢旺，促使航線必須分流，越來越多貨櫃皆先發至中南美洲再進行轉運，因而刺激貨運價格蠢蠢欲動，據傳業界正醖釀於8月底調漲亞洲至中南美航線價格，物流業者預估幅度恐達2到3成，

數泓科長年深耕「智慧製造生產系統、數位工具與量測儀器」等市場，並憑藉著強大的技術實力，持續推進產品研發創新、提升製造效率及品質，還有拓展產品銷售市場等佈局，面對下半年市場狀況，李明華指出，從歷史情況來看，公司以往在下半年，都會比上半年好，若這2因素沒有發生，下半年表現就會比較樂觀。