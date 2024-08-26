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僑外生補觀光人力 學者籲盤點需求
國旅暑假住宿率不如預期，交通部為此延長新聘房務及清潔人員補助，以及盼透過僑外生解決人力不足問題，但品保協會質疑，僑外生多在北部就學，難補足偏鄉觀光景點人力；學者認為，應擴大僑外生名額並盤點各地產業缺乏的人力，才能精準給予協助。
中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽指出，觀光署盼以僑外生「一魚兩吃」解決服務業人力不足問題，但僑外生多為學生，若要讀書就無法好好工作，若要工作，就不應該把他們綁在學校；就算鼓勵畢業留任台灣，業者還要等個三至四年，又有多少業者撐得到那時候，況且多數大學都在北部，南部大學少有僑外生，難以彌補如墾丁、清境農場等觀光地區人力。
世新大學觀光學系副教授陳家瑜表示，現在雖開放僑外生半工半讀，但有名額或班級的限制，建議擴大，讓觀光署可運用到新南向專班，解決觀光人力不足。
陳家瑜指出，業者也憂心新增人力成本後，萬一生意量仍沒起色怎麼辦？疫情前台灣每年有一千萬國際旅客，去年恢復五成五，今年目標衝到八成，教育部、勞動部、觀光署應做好橫向溝通，精準盤點人力，了解北中南那些產業缺人、缺少那種人力，才能根本解決產業問題。
另外，中央雖開放僑外生留在台灣，但僑外生都是來台灣讀書，也不好做基礎清潔工作，畢竟東南亞國家觀光也在起飛，有很多這樣的基礎工作，政府應鼓勵僑外生做行政職，利用他們的外語能力，或是藉由他們的優勢開拓東南亞市場。
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