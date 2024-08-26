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政院新政聚焦「照顧、發展」主軸 三大億級基金年底有進展

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
賴清德總統上任將滿100日，行政院28日將舉行「行動101策略記者會」，聚焦「照顧、發展」兩大主軸。圖／聯合報系資料照
賴清德總統上任將滿100日，行政院28日將舉行「行動101策略記者會」，聚焦「照顧、發展」兩大主軸。圖／聯合報系資料照

賴清德總統上任將滿100日，行政院28日將舉行「行動101策略記者會」，聚焦「照顧、發展」兩大主軸。

據悉，賴總統尤其重視均衡台灣及青年政策，包含AI百億基金、產業再造基金、百億青年海外圓夢基金等三大億級基金，年底前可望有進展。

賴政府在今年5月20日上任，明（27）日將是執政第100日。據了解，賴總統明日並未安排記者會，但政院將於上任第101天召開記者會，除了回顧上任以來政績，也將在此基礎上，把推動中的政務放得更遠、做得更大。

產業界關注經濟發展策略，其中政府宣示透過AI百億基金，推動產業AI化，下半年將有更具體進展，將進一步打造台灣主權AI，也促使百工百業都能享有AI創新運用良好環境。

除了產業AI化、AI產業化目標，賴政府年底前預計成立產業再造基金，初期將成立約30億元規模的基金，投資需要轉型的企業及ROE（股東權益報酬率）偏低上市櫃公司，同時借重民間力量，幫助產業翻轉。

另外，賴總統政策之一的百億青年海外圓夢基金，也將有具體進展，據了解，教育部已於7月發函各大學，蒐集學校、學生團體對於百億青年基金的相關建議，將強化與海外大學、企業在教學、實習上的合作，培育新時代所需人才。

AI 教育部

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