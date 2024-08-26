快訊

涉圖利京華城容積率…柯文哲有無交辦 彭振聲今說明

美增兵中東阻爆全面衝突 派雙航母護以色列

勞保費率明年調升至12.5% 千萬勞工保費負擔也增加

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
勞保費率明年調升至12.5%。圖為示意圖。 圖/聯合報系資料照
勞保費率明年調升至12.5%。圖為示意圖。 圖/聯合報系資料照

賴政府確定將調升明年最低工資外，明年勞保普通事故費率也將調升0.5個百分點至11.5%，加計1%就業保險，合計費率為12.5%。因勞保費率調升，估60.9萬家企業或雇主明年新增逾124.7億元法定成本，逾1,036.9萬名勞工保費負擔也將增加。

三三會理事長林伯豐日前表示，台灣企業「法定勞動成本」偏高，雇主要負擔的用人成本除了薪資外，還有勞保、健保等七類跟著薪資綁定的「法定勞動成本」，約占人事成本的20%，是企業一筆龐大的負擔。

近年勞保費率調升狀況
近年勞保費率調升狀況

一位工商界人士表示，台灣雇主聘僱勞工的法定成本過高，一旦調薪，就連帶要增加勞保、就保、健保、勞退提繳等社會保險法定成本，以勞保為例，雇主負擔比率高達七成，遠高於其他國家，這對雇主相當不公平，也間接造成雇主不太願意為勞工加薪的原因之一。

勞保費率明年將調升0.5個百分點，因勞、雇、政三方負擔比為2比7比1，雇主負擔增加最多。以今年6月勞保平均投保薪資35,202元、工業及服務業受僱員工人數843.3萬人計算，雇主每月平均要為每名勞工多繳約123元保費，全年新增逾124.7億元保費，雇主新增負擔，不可謂不輕。目前勞保投保單位高達逾60.9萬家，都會增加負擔。

勞工保費負擔也將增加，若為受僱員工，平均每月增加35元，平均一年新增約422元，全體受僱勞工一年新增35.6億元保費。

而職業工會勞工保費負擔達六成，政府負擔四成，因此明年費率調升，職業工會勞工平均每月增加106元，一年平均新增1,267元，以目前約193.6萬名職業工會勞工計，推估全體職業勞工一年新增約24.5億元保費。換言之，勞工保費新增負擔合計近60.1億元。

勞保年金2009年上路時，勞保費率（含就保）為7.5%，實施第三年起每年調高0.5個百分點，調到10%後，改為每兩年調高0.5個百分點，直到13%上限。目前勞保費率已進入每兩年調升0.5個百分點階段，自2023年起勞保費率已調升至12%（含就保），2024年則未調升，2025年將再調升0.5個百分點，預計至2027年就會達到13%上限，除非修法，否則不能再調升費率。


延伸閱讀

政院新政聚焦「照顧、發展」主軸 三大億級基金年底有進展

保費 勞保年金

延伸閱讀

長者退休後追求平權、尊重 健保「獨立繳費」訴求成趨勢

刺胳針刊文談台灣醫療壓力 改革關鍵「提高健保費」

勞保費率要調了！千萬勞工明年負擔增 平均每年加「這麼多」

美國駕駛們要看緊荷包了！汽車保險將再上漲22%

相關新聞

最低工資研究小組 權限遭限縮

「最低工資法」上路元年，審議會將於九月四日召開；首度採用一項應參採、十項得參採的社會經濟指標及跨領域研究小組先行評估機制...

時薪調幅更高 勞團：年輕人寧願打工

蔡政府執政時期基本工資連續八年調整，月薪從二Ｏ一六年的二萬Ｏ八元調至二萬七四七Ｏ元，總調幅卅七點三％；時薪則由一二Ｏ元調...

勞保費率明年調升至12.5% 千萬勞工保費負擔也增加

賴政府確定將調升明年最低工資外，明年勞保普通事故費率也將調升0.5個百分點至11.5%，加計1%就業保險，合計費率為12...

政院新政聚焦「照顧、發展」主軸 三大億級基金年底有進展

賴清德總統上任將滿100日，行政院28日將舉行「行動101策略記者會」，聚焦「照顧、發展」兩大主軸。

僑外生補觀光人力 學者籲盤點需求

國旅暑假住宿率不如預期，交通部為此延長新聘房務及清潔人員補助，以及盼透過僑外生解決人力不足問題，但品保協會質疑，僑外生多...

涉光電弊案官員仍任原職？行政調查無下文挨批 經濟部回應了

經濟部能源署組長林文信被指涉入台南力暘光電案，雖遭起訴，但國民黨立委王鴻薇痛批，不但能源署行政調查無下文，且林文信還執行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。