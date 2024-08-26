勞保費率明年調升至12.5% 千萬勞工保費負擔也增加

賴政府確定將調升明年最低工資外，明年勞保普通事故費率也將調升0.5個百分點至11.5%，加計1%就業保險，合計費率為12.5%。因勞保費率調升，估60.9萬家企業或雇主明年新增逾124.7億元法定成本，逾1,036.9萬名勞工保費負擔也將增加。

三三會理事長林伯豐日前表示，台灣企業「法定勞動成本」偏高，雇主要負擔的用人成本除了薪資外，還有勞保、健保等七類跟著薪資綁定的「法定勞動成本」，約占人事成本的20%，是企業一筆龐大的負擔。

近年勞保費率調升狀況

一位工商界人士表示，台灣雇主聘僱勞工的法定成本過高，一旦調薪，就連帶要增加勞保、就保、健保、勞退提繳等社會保險法定成本，以勞保為例，雇主負擔比率高達七成，遠高於其他國家，這對雇主相當不公平，也間接造成雇主不太願意為勞工加薪的原因之一。

勞保費率明年將調升0.5個百分點，因勞、雇、政三方負擔比為2比7比1，雇主負擔增加最多。以今年6月勞保平均投保薪資35,202元、工業及服務業受僱員工人數843.3萬人計算，雇主每月平均要為每名勞工多繳約123元保費，全年新增逾124.7億元保費，雇主新增負擔，不可謂不輕。目前勞保投保單位高達逾60.9萬家，都會增加負擔。

勞工保費負擔也將增加，若為受僱員工，平均每月增加35元，平均一年新增約422元，全體受僱勞工一年新增35.6億元保費。

而職業工會勞工保費負擔達六成，政府負擔四成，因此明年費率調升，職業工會勞工平均每月增加106元，一年平均新增1,267元，以目前約193.6萬名職業工會勞工計，推估全體職業勞工一年新增約24.5億元保費。換言之，勞工保費新增負擔合計近60.1億元。

勞保年金2009年上路時，勞保費率（含就保）為7.5%，實施第三年起每年調高0.5個百分點，調到10%後，改為每兩年調高0.5個百分點，直到13%上限。目前勞保費率已進入每兩年調升0.5個百分點階段，自2023年起勞保費率已調升至12%（含就保），2024年則未調升，2025年將再調升0.5個百分點，預計至2027年就會達到13%上限，除非修法，否則不能再調升費率。



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