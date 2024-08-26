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時薪調幅更高 勞團：年輕人寧願打工

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
基本工資這幾年不斷調漲，但全台勞工仍難逃低薪魔咒，只感覺錢真的越來越薄。圖／聯合報系資料照片
基本工資這幾年不斷調漲，但全台勞工仍難逃低薪魔咒，只感覺錢真的越來越薄。圖／聯合報系資料照片

蔡政府執政時期基本工資連續八年調整，月薪從二Ｏ一六年的二萬Ｏ八元調至二萬七四七Ｏ元，總調幅卅七點三％；時薪則由一二Ｏ元調至一八三元，總調幅為五十二點五％。外界預料，最低工資法今年上路後，很可能迎來第九度調漲。不過，全國產業總工會理事長戴國榮說，時薪、月薪累計調幅的差距，恐怕會影響年輕人找全職工作的意願。

戴國榮表示，近幾年累積下來，時薪調幅高於月薪，他觀察到愈來愈多年輕人寧可打工、兼兩份差，也不願從事正職，而且一個月兼兩份差換算下來的薪資，也不比全職工作低，用今年的基本工資換算，時薪以一天做八小時，同樣做廿二天，能領到三萬兩千多元，但領月薪的卻只有二萬七四七Ｏ元，落差五千元，有可能影響年輕人選擇時薪工作，進一步影響產業缺工，建議勞動部應研究最低工資月薪、時薪調幅的影響。

不過，最低工資審議委員、台大國發所兼任副教授辛炳隆反對時薪、月薪調幅脫鉤，他說，若脫勾成兩軌，光是以月薪為主的製造業、以時薪為主的服務業就可能吵翻天，會衍生其他問題。

勞陣秘書長孫友聯也反對調幅脫勾。他指出，馬政府時代脫鉤，是為了保障打工族，但當調整到一定幅度後，月薪、時薪調幅應該趨於一致，而外界認為拿月薪的全職工作者薪資換算下來不比打工族，是一種觀念上的錯誤，因為時薪工作是有排班才有所得，時下年輕人對工作彈性的偏好有很多因素交互作用，不一定跟月薪、時薪有關係。

時薪 月薪

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