最低工資研究小組 權限遭限縮

「最低工資法」上路元年，審議會將於九月四日召開；首度採用一項應參採、十項得參採的社會經濟指標及跨領域研究小組先行評估機制，但送到審議委員手上的最低工資研究小組報告卻未明確建議調幅，僅建議有必要調漲，研究小組成員透露，勞動部擔心建議太明確會惹怒資方代表，但此舉形同限縮研究小組權限，功能遭架空。

最低工資研究小組由勞動部、經濟部、國發會、財政部統計處、主計總處官員及六名學者組成十一人小組，依法每年須提出兩份報告，一份是每年四月向審議會提出最低工資實施後對經濟及就業的影響報告，另一份則須在審議會召開前卅天，根據最低工資審議參採指標相關數據，提出研究報告及調整建議。

最低工資研究小組被勞動部視為最低工資立法後創舉，但據悉，這次研究小組報告中並未提及具體調幅，僅建議明年最低工資有必要調漲。

不具名的最低工資研究小組成員透露，第一版的研究小組報告有明確建議最低、最高調幅，但六月召開諮詢會時，有資方委員砲轟研究小組的報告偏頗，也有資方委員直接反對由研究小組提出調漲幅度，更主張法律並未授權小組建議調幅。

因此，勞動部官員擔心，若是在第二份報告中寫出具體調幅，會引發資方委員不滿，最後出爐版本的建議只以曖昧文字表述，但也引發研究小組定位、權限不明爭議。

另名研究小組成員認為，研究小組報告只是審議會的討論基礎，不能取代審議委員；也有其他研究小組成員認同，報告就是搜集客觀數據，幫助審議聚焦。

全產總理事長戴國榮表示，研究小組報告除強化應以ＣＰＩ年增率為基礎，也強調勞工應分享ＧＤＰ經濟成長果實，加上其他幾項得參採指標，都是往調整方向建議，他期待若有明確建議調幅，就能讓資方代表更沒有理由打破過去審議慣例跟默契。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛說，最低工資審議是以審議委員為主體，有委員明確表達不宜做出調幅建議，因此納入委員意見，畢竟是最低工資法上路第一年，大家對研究小組報告該如何呈現未有定論，往後會再討論、修正。