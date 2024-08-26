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勞保費率將調升 千萬勞工負擔增
明年勞保普通事故費率將調升○點五個百分點，預計調升至百分之十一點五（加計百分之一就業保險，合計費率為百分之十二點五）。因勞保費率調升，預估六十點九萬家企業或雇主明年全年新增逾一二四點七億元法定成本；此外，逾一○三六點九萬名勞工保費負擔也會增加。
一位工商界人士表示，台灣雇主聘僱勞工的法定成本過高，一旦調薪，連帶要增加勞保、就保、健保、勞退提繳等社會保險法定成本，以勞保為例，雇主負擔比率高達七成，遠高於其他國家，這對雇主相當不公平，也間接造成雇主不太願意為勞工加薪的原因之一。
勞保費率明年調升○點五個百分點，因勞、雇、政三方負擔比為二比七比一，雇主負擔增加最多。以今年六月勞保平均投保薪資為三萬五二○二元、工業及服務業受僱員工人數八四三點三萬人計算，雇主每月平均要為每名勞工多繳約一二三元保費，全年新增逾一二四點七億元保費，雇主新增負擔，不可謂不輕。目前勞保投保單位高達逾六十點九萬家，都會增加負擔。
此外，勞工保費負擔也增加。若是受僱員工，平均每月增加卅五元，平均一年新增約四二二元，全體受僱勞工一年新增卅五點六億元保費。
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