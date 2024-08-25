快訊

勞保費率要調了！千萬勞工明年負擔增 平均每年加「這麼多」

白營掀茶壺風暴？蔡壁如叫陣「戰狼」拚2026 陳智菡酸不得參與黨務

經濟部力推美食繁星 邀明星主廚分享經驗

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部商業署推動美食繁星計畫，力邀四位星級主廚，向國內星級餐廳或是具高度摘星潛力的餐廳分享經驗。圖／經濟部提供
經濟部商業署推動美食繁星計畫，力邀四位星級主廚，向國內星級餐廳或是具高度摘星潛力的餐廳分享經驗。圖／經濟部提供

經濟部商業署推動美食繁星計畫，力邀四位星級主廚，向國內星級餐廳或是具高度摘星潛力的餐廳分享經驗，經濟部次長陳正祺表示，Computex時全球矚目台灣，各大科技CEO如黃仁勳、蘇姿丰都來到台灣，曝光的不只科技力，更有台灣的「美食力」，經濟部長郭智輝也高度期待透過台灣的美食文化，讓世界從舌尖認識台灣，也更喜歡台灣，讓台灣餐飲業注入更多來自國際的消費力。

陳正祺指出，台灣的科技力舉世聞名，科技始終來自人性，而人性不能少了美食，郭智輝正是期待全球的觀光及商務人流，能夠順帶透過台灣美食，更喜歡台灣。事實上，台灣能夠有這麼多好的宜居城市，不只是豐富的文化、安全的環境，也包括舒適的用餐氣氛跟美食。

而台灣餐飲業去年已成為破兆的兆元產業，陳正祺說，下一階段應該讓餐飲業不只是辛苦打拚的產業，還要能夠提高附加的價值跟價格。

陳正祺也說，未來經濟部會有一系列活動，包括「台灣嚴選」，也就是Taiwan Select的美食餐廳競賽，讓國際與本國觀光人潮，能夠在全國多條觀光路線中，順道享受台灣美食，台灣不僅是安全、進步的宜居所在，更是24小時都能找到好吃食物的美食國度，經濟部的工作是，希望協助國內餐飲業持續朝美味、精緻與高質化升級，讓世界看見台灣的，不只晶片的算力，更有難忘的美食回憶。

經濟部 觀光 餐飲業

延伸閱讀

北勢國中棒球隊舊金山訓練見到黃仁勳 他主動問1句話球員驚喜

經長改口自來水費不漲價 讓台水另謀錢途

大學分科放榜…黃仁勳AI旋風 專家：這2科人數激增

經長郭智輝頻頻失言 李彥秀：卓榮泰須考慮是否適用

相關新聞

中油26日起汽油價格調降0.2元、柴油調漲0.1元

台灣中油公司25日宣布，自26日凌晨零時起汽油價格調降0.2元、柴油調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升2...

涉光電弊案官員仍任原職？行政調查無下文挨批 經濟部回應了

經濟部能源署組長林文信被指涉入台南力暘光電案，雖遭起訴，但國民黨立委王鴻薇痛批，不但能源署行政調查無下文，且林文信還執行...

國人、國外旅客都不捧場 政策再不改旅宿業恐掀倒閉潮

住宿費昂貴、景點重複沒特色，加上疫情解封之後的出國潮衝擊，國旅出現雪崩式下滑，對比國發會提出的國家發展計畫中，觀光要有千萬來客、成為兆元產業的目標，落差不可謂不大，而政府如真有心要發展觀光產業，產學界都認為要努力的地方並不少。 暑假正值旅遊旺季，國內住房率卻十分慘澹，更有學者示警，包括墾丁夏都酒店、花蓮遠雄悅來飯店、第一大飯店等10家上市櫃旅館，今年7月營收和去年同期相比嚴重衰退，政策若沒有突破性作為，旅宿業今年底到明年恐掀倒閉潮。

經濟部力推美食繁星 邀明星主廚分享經驗

經濟部商業署推動美食繁星計畫，力邀四位星級主廚，向國內星級餐廳或是具高度摘星潛力的餐廳分享經驗，經濟部次長陳正祺表示，C...

中油：明起汽油調降0.2元、柴油調漲0.1元

台灣中油宣布，自明（26）日凌晨零時起汽油價格調降0.2元、柴油調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29....

光電三轉一鬆綁擴大綠電市場 經部憑證案場數量破千

太陽光電案場三轉一鬆綁去年底實施後，再生能源憑證案場新增數量暴增。經濟部統計，至今共累計1196案場，今年上半年新增案場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。