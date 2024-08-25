經濟部力推美食繁星 邀明星主廚分享經驗

經濟部商業署推動美食繁星計畫，力邀四位星級主廚，向國內星級餐廳或是具高度摘星潛力的餐廳分享經驗，經濟部次長陳正祺表示，Computex時全球矚目台灣，各大科技CEO如黃仁勳、蘇姿丰都來到台灣，曝光的不只科技力，更有台灣的「美食力」，經濟部長郭智輝也高度期待透過台灣的美食文化，讓世界從舌尖認識台灣，也更喜歡台灣，讓台灣餐飲業注入更多來自國際的消費力。

陳正祺指出，台灣的科技力舉世聞名，科技始終來自人性，而人性不能少了美食，郭智輝正是期待全球的觀光及商務人流，能夠順帶透過台灣美食，更喜歡台灣。事實上，台灣能夠有這麼多好的宜居城市，不只是豐富的文化、安全的環境，也包括舒適的用餐氣氛跟美食。

而台灣餐飲業去年已成為破兆的兆元產業，陳正祺說，下一階段應該讓餐飲業不只是辛苦打拚的產業，還要能夠提高附加的價值跟價格。

陳正祺也說，未來經濟部會有一系列活動，包括「台灣嚴選」，也就是Taiwan Select的美食餐廳競賽，讓國際與本國觀光人潮，能夠在全國多條觀光路線中，順道享受台灣美食，台灣不僅是安全、進步的宜居所在，更是24小時都能找到好吃食物的美食國度，經濟部的工作是，希望協助國內餐飲業持續朝美味、精緻與高質化升級，讓世界看見台灣的，不只晶片的算力，更有難忘的美食回憶。