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國土署：國土計畫是為杜絕不當炒作 確保資源永續

中央社／ 台北25日電

國土署今天說，國土計畫目標是建立國土空間合理利用，以及土地資源永續，避免財團不當炒作；國土計畫法應準時在明年上路，才能落實國土及糧食安全，讓台灣邁向永續發展。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，國土計畫推動目標，就是要建立國土空間合理利用及土地資源永續，避免財團不當炒作，以及扭轉土地投機者買賣農地不做農用，而期待變更等違規亂象；對「國土功能分區劃設方式未能兼顧地方經濟發展與環境保護。對於農地保護會限制都市發展」等言論予以譴責。

國土署指出，現行區域計畫法對於公共設施的設置，並無明確規定，且既有零星開發模式導致國土資源利用破碎。因此，國土計畫是經由完整空間規劃，以「計畫引導」土地合宜，提供民眾必要的公共設施及服務，這也是攸關維護民眾居住正義的一環。

國土署說，在國土計畫下的「農業發展地區」，未來無須變更就可從事農業產、製、儲、銷等相關使用，這是農業突破區域計畫法架構限制的重大變革，有效解決現況因劃定為特定農業區，而無法變更的困境。

國土署表示，後續再搭配農業部將提出的農政資源投入政策，讓實際務農者從生產環境、就業支持及所得收益都能獲得尊嚴及保障，也避免農業利用破碎化，且提升農地農用價值。

國土署強調，非常重視社會各界對國土計畫的各種看法，也持續與地方政府、民間團體溝通，逐一說明以化解疑慮，但對不實言論也會嚴肅指正，導正視聽；國土計畫絕非畫餅及財團炒地工具，國土計畫法應準時在明年上路，才能落實國土及糧食安全。

國土署 國土計畫法 農地

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