台塑石化：26日起汽油每公升降0.2元、柴油漲0.1元

中信金控在上周五晚間宣布對新光金全盤的收購計畫，「現金搭換股」的計畫堪稱高招，尤其中信金比起台新金的出價高出30%，預料可獲得新光金股東的支持，為「新新併」構成變數。這場牽動國內金控版圖的年度金控併購大戲，接下來劇情會如何演變？這場對新光金的「雙龍搶珠」，業內評為「台灣金融併購史上最精彩的活教材」，在台新及中信相繼出招之後，更已埋下三個伏筆。

2024-08-25 07:00