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3分之2個台灣濕答答！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

台塑石化：26日起汽油每公升降0.2元、柴油漲0.1元

中央社／ 台北25日電

台塑石化今天表示，自8月26日凌晨1時開始，調降汽油批售價格每公升新台幣0.2750元，但調漲柴油批售價格每公升0.0589元。

台塑石化預估市場加油站零售價格，汽油每公升調降0.2元、柴油每公升調漲0.1元，但市場零售價格由加油站業者自行決定。

台塑石化調整後最新油價為92無鉛汽油每公升29.9元、95+無鉛汽油31.4元、98無鉛汽油33.4元、超級柴油27.6元。

台塑石化說明，受到以色列同意美國提出的停火過渡方案，中東緊張局勢稍緩，以及中國原油進口量減少等因素影響，促使近一週國際油價下跌，考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定調降汽油批售價格，調漲柴油批售價格。

台塑 國際油價 新台幣

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