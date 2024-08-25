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中油26日起汽油價格調降0.2元、柴油調漲0.1元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台灣中油公司宣布，自明（26）日凌晨零時起汽油價格調降0.2元、柴油調漲0.1元。圖/聯合報系資料照片
台灣中油公司宣布，自明（26）日凌晨零時起汽油價格調降0.2元、柴油調漲0.1元。圖/聯合報系資料照片

台灣中油公司25日宣布，自26日凌晨零時起汽油價格調降0.2元、柴油調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.9元、95無鉛汽油每公升31.4元、98無鉛汽油每公升33.4元、超級柴油每公升27.8元。本週因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收0.5元及1.3元。

台灣中油表示，本週國際油價下跌。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌2.84美元，新臺幣兌美元匯率升值0.384元，跌幅為3.74%。

有鑑於加油站營運費是加油站業者用以支付員工薪資等相關營運管理費用，台灣中油自109年起即定期檢討「加油站營運費」，考量近一年政府公布之各項薪資指數、消費者物價指數及躉售物價指數等項目之增加幅度，且因加油站員工基本工資調漲，本週起相應微幅調增「加油站營運費」，汽、柴油每公升調整金額分別為0.0750元及0.0411元，以確保加油站員工權益及服務品質，同時保障消費者用油權益。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲0.3元及1.4元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，柴油吸收0.8元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.5元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收0.5元及1.3元，國內汽油實際每公升價格調降0.2元、柴油調漲0.1元。吸收金額如附表。

本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整之0.5元及1.3元均由台灣中油吸收，113年累計至7月底止，台灣中油共吸收約204.09億元。

中油公司 加油站 國際油價

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