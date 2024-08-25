光電三轉一鬆綁擴大綠電市場 經部憑證案場數量破千

太陽光電案場三轉一鬆綁去年底實施後，再生能源憑證案場新增數量暴增。經濟部統計，至今共累計1196案場，今年上半年新增案場數量已超越去年全年，今年截至8月已經新增531案場。隨著政策鬆綁，綠電市場將持續擴大。

因應企業綠電需求提高，經濟部能源署去年底開放再生能源自用發電設備（太陽光電第2、3型）所發綠電，可以銷售給再生能源售電業，被稱為「太陽光電案場三轉一鬆綁」，估約年增86億度電有望進入綠電市場交易。

標準局官員說明，過去再生能源自用發電設備，也就是俗稱的太陽光電第2、第3型，若要轉售必須先轉為第1型電廠，也就是傳統電業；因此案場除了躉售台電，若想要加入綠電交易市場，必須先轉為第1型電廠，行政程序繁雜，需花費較多時間。

在三轉一鬆綁後，標準局官員表示，太陽光電第2、3型可直接在國家再生能源憑證中心平台上登錄相關資訊，經查核成為再生能源案場，透過平台媒合綠電供需、憑證轉移，將綠電效益釋出給有綠電需求者；也就是說，從平台增加案場數量可以得知綠電市場規模變化。

根據經濟部標準局統計，自2017年統計以來，至今累計共有1196案場。綠電交易市場持續擴大，近年新增案場的數量成長快速，2022年後單年新增案場突破100案大關，從2022年新增131案、2023年新增320案，今年截至8月已新增531案。

標準局官員表示，今年上半年新增案場數量暴增，約500個案場，超越去年全年新增案場數量，且新增加的大多是2MW以下的第3型太陽光電案場。

為引導綠電進入自由交易市場，經濟部提出中小企業綠電平價專案，未來公有或國營土地光電案場所發綠電3成將上架標售，此外，經濟部也規劃成立泛官股事業售電平台統購分銷機制，由該售電平台先行與離岸風場簽訂企業購電協議（CPPA），並轉售小量、短期綠電給企業，盼增加企業採買綠電的彈性。