7月景氣可能轉黃紅燈

國發會將於27日發布7月景氣燈號。儘管7月出口連九紅，但預期在受到股市震盪加劇、餐飲業營業額由紅翻黑，轉為負成長等因素影響下，7月要持續亮出代表景氣「熱絡」的紅燈，挑戰相當大。

6月景氣對策信號綜合判斷分數較5月上修值增加2分，來到38分，剛好是紅燈最下緣。因此，7月只要掉1分，景氣燈號就會從紅燈轉為黃紅燈。

景氣對策信號燈號變化

國發會表示，6月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，確實處於景氣熱絡，但由於分數在紅燈下緣，對於未來經濟情勢的發展，仍不排除還是有風險存在，景氣復甦動能能否持續，需密切觀察。

特別是美國降息的時程，以及主要國家大選之後牽動財經政策的走向變化，都是下半年景氣復甦的不確定因素。

不過，國發會也提到，目前整個產業狀況，AI高階製程持續發展，預期第4季在消費端像是AI PC和AI手機的需求是可以期待；傳產部分，廠商去庫存的情形也已經慢慢在減緩，產業正處在一個回升的周期。

國發會樂觀預期，下半年隨國際終端需求逐步復甦，供應鏈回補庫存意願增加，加上新興科技應用商機強勁，以及消費性電子新品備貨旺季來臨，出口成長動能可望延續，下半年景氣應可以有不錯表現。

只是，由於6月景氣對策信號九項構成項目中，包括：「海關出口值」、「股價指數」、「工業生產指數」、「機械及電機設備進口值」，以及「批發、零售及餐飲營業額」共五項皆已達紅燈，7月能否持穩，將是7月景氣燈號能否續亮紅燈的關鍵。