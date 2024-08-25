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明年超額儲蓄15.81% 較今年回落
行政院主計總處發布最新預測，二○二五年超額儲蓄將達四點一八兆元，將再創歷史新高，且將連三年攀升，不過，明年超額儲蓄率百分之十五點八一，將較今年百分之十五點八九些微回落。
主計總處對今年超額儲蓄的預測，將是首度衝破四兆元大關，不過最新預測較上次五月預測微幅下修○點二一兆元，超額儲蓄率也從百分之十六點七○下修至百分之十五點八九。主計總處官員表示，民間投資動能轉佳，有助降低超額儲蓄水位。
主計總處官員表示，廠商投資動能強勁，大幅上修今年民間投資實質成長率至百分之三點八九，較預測值增加二點三七個百分點，二○二五年續成長到百分之五點一三。
今年民間投資名目金額預測為五點一八兆元，規模雖不及二○二二年的五點三八兆元，但若在投資動能延續下，預測二○二五年民間投資名目金額規模可望改寫歷史新高，衝至五點五六兆元。
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